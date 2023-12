Πολιτική

Παυλόπουλος στον ΑΝΤ1: ο Ερντογάν είναι τρομερά αναξιόπιστος (βίντεο)

Με αφορμή την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, ο Προκόπης Παυλόπουλος σχολιάζει στον ΑΝΤ1 τις επιδιώξεις του Ερντογάν και την εξέλιξη των διμερών σχέσεων.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, βρέθηκε καλεσμένος στο Κεντρικό Δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, σχολίασε μεταξύ άλλων τη στάση του Τούρκου προέδρου αλλα και το σύμφωνο καλής γειτονίας.

“Με τον Ερντογάν το μόνο πρόβλημα που έχουμε, νησιωτική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, δεν θα το λύσουμε ποτέ γιατί δεν δέχεται να πάμε στη Χάγη και να αναγνωρίσει ή να προσχωρήσει στη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι για τη σύμβαση της θάλασσας” τόνισε αρχικά και σημείωσε ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να ζήσουμε ειρηνικά.

“Ο ίδιος θέλει να πάει τα πάντα στη Χάζη, λες και έχουμε μια “βεντάλια” προβλημάτων. Εμείς δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Άρα αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, αυτό έγινε.

“Έγινε η συζήτηση που έγινε, ο Πρωθυπουργός απάντησε όπως έπρεπε να απαντήσει, ιδίως για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας και υπογράφηκε ένα κείμενο, το οποίο, δεν είναι σύμβαση, είναι μια διακήρυξη, η οποία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα”, είπε σχετικά ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Στη συνέχεια τόνισε πως αυτό το κείμενο “θέλει μεγάλη προσοχή για δύο λόγους. Πρώτον, ο Ερντογάν έχει αποδείξει σε πολλά ζητήματα ότι είναι παντελώς αναξιόπιστος και δεύτερον, εκείνοι που θα ερμηνεύσουν το κείμενο αυτό πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Η Ελλάδα από πλευρά γεωστρατηγικής θέσης, δεν είναι αυτό που κάποιοι νομίζουν. Η θεοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της Τουρκίας και η μείωση της θέσης μας είναι τεράστιο λάθος. Μπροστά στην αναξιοπιστία της Τουρκίας, έχει ανέβει πάρα πολύ η αξιοπιστία της Ελλάδας”.

Ακόμη τόνισε πως ο “μύθος περί των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, Οι ένοπλες δυνάμεις μας και ιδίως ό,τι αφορά τον αέρα και τη θάλασσα, σας διαβεβαιώ, και μόνες τους είναι τόσο αποτρεπτικές, που ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό”.

Σχετικά με τους στόχους του Ερντογάν τονίζει πως δεν έχει στόχο να λύσει κάποιο πρόβλημα, αλλά “θέλει να ξαναγυρίσουμε στη συνθήκη της Μαδρίτης, εκεί που δυστυχώς είχαμε αναγνωρίσει δικαιώματα στο Αιγαίο για την Τουρκία”

Τέλος, τονίζει ότι η απειλή του casus beli από την πλευρά της Τουρκίας, είναι αδιανόητο καθώς είναι η επιτομή της παραβίασης του διεθνούς δικαίου.

