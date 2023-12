Πολιτική

Ερντογάν: Είπα με τον Μητσοτάκη να κλείσουμε τη σελίδα με τις αερομαχίες

Έτοιμος να προσφέρει ενέργεια στην Ελλάδα, από τον πυρηνικό σταθμό της Σινώπης, δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις τους προς τους δημοσιογράφους, στην πτήση της επιστροφής του από την Αθήνα, τόνισε πως «πιστεύω ότι η επίσκεψή μου, που έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, θα ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Υπέγραψα τη Διακήρυξη της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Έτσι, επιβεβαιώσαμε αμοιβαία τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις διμερείς μας σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο».

«Για να διασφαλιστεί αυτό, πιστεύω ότι η συνέχιση του διαλόγου μας σε υψηλό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία. Κάλεσα τον φίλο μου Μητσοτάκη στην Άγκυρα για την επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

«Συνεργασία ακόμη και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορούμε να παρέχουμε πόρους στην Ελλάδα από την ενέργεια του πυρηνικού μας σταθμού που θα κατασκευαστεί στη Σινώπη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

«Οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζουν ως επί το πλείστον αρνητικά την Τουρκία και την Ελλάδα, τις σημαντικές χώρες της περιοχής. Μπορώ να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει θετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Σχετικά με τις αερομαχίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, είπαμε, “Ας κλείσουμε αυτή τη σελίδα και ας το τελειώσουμε”. Αυτά τα λέγαμε πάντα στον κ. Μητσοτάκη και στους Πρωθυπουργούς που υπηρέτησαν πριν από αυτόν. Θέλουμε να εστιάσουμε στη φιλία. Προσπαθούμε να κάνουμε φίλους», ανέφερε στη συνέχεια.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι ζήτησε επίσης από τον Μητσοτάκη να ταχθεί στο πλευρό της Παλαιστίνης. «Είπα στον Μητσοτάκη ότι θα θέλαμε να σας δούμε στο πλευρό της Παλαιστίνης».





