Μακρόν προς Νετανιάχου: Ανοίξτε νέα δίοδο για ανθρωπιστική βοήθεια

Ποιες άλλες παρατηρήσεις και συμβουλές φέρεται να απηύθυνε ο αρχηγός του Γαλλικου κράτους προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό με σκοπό την κατάπαυση του πυρός.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή Εμμανιέλ μακρόν και Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μακρόν «υπενθύμισε την ανάγκη προστασίας των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και υπογράμμισε τη σημασία της επίτευξης εκεχειρίας διαρκείας», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη γαλλική προεδρία.

Ο Εμανιέλ Μακρόν επανέλαβε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου την ανάγκη να λάβει μέτρα για να σταματήσει τις επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 264 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό ή εβραίους εποίκους, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο γάλλος πρόεδρος τόνισε πως πρέπει «να διπλασιαστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας διαρκείας» μετά την κατάρρευση της προηγούμενης, προειδοποιώντας το Ισραήλ ότι εάν επιμείνει στον στόχο της «ολοκληρωτικής καταστροφής της Χαμάς» τότε ο πόλεμος ενδέχεται να διαρκέσει 10 χρόνια.

Ο Μακρόν επανέλαβε την αλληλεγγύη της Γαλλίας στον αγώνα του Ισραήλ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και υπογράμμισε πως ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γάλλων υπηκόων.

