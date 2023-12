Κόσμος

Η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα στον τουρκικό Τύπο

Ο τουρκικός Τύπος έχει για δεύτερη μέρα εκτενή δημοσιεύματα για την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα.

Για δεύτερη μέρα ο τουρκικός τύπος έχει στα πρωτοσέλιδά του την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα και εστιάζει στην φιλία αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, «όλα ξαφνικά άλλαξαν στην Τουρκία». Ο Τύπος με τις αιχμηρές εκφράσεις εναντίον της Ελλάδας «τελείωσε». Τώρα μόνο για φιλία και συνεργασία γράφει ο φιλοκυβερνητικός τύπος εκτός από τον αντιπολιτευόμενο ο οποίος αφήνει αιχμές εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν για τη στροφή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν σήμερα στη δήλωση του Τούρκου Προέδρου ότι διατίθεται να δώσει πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα.

Η Μιλλιέτ έχει πρωτοσέλιδο βασικό τίτλο «Ενέργεια φιλίας». Η Ακσάμ «Μπορούμε να μοιραστούμε πυρηνική ενέργεια με Αθήνα»

Μεγάλο θέμα στα τουρκικά πρωτοσέλιδα είναι και η διευκόλυνση βίζας στους Τούρκους πολίτες για 10 ελληνικά νησιά για 7 μέρες το χρόνο.

Η Χουριέτ με βασικό τίτλο: «Δεν φτάνουν 7 μέρες, να γίνουν 365» γράφει ότι αυτό είναι το μήνυμα από ελληνικά νησιά.

Γράφει ακόμη ότι αναμένεται 100% αύξηση τουρισμού στα ελληνικά νησιά.

Ωστόσο η αντιπολιτευόμενη Σοζτζού για το ίδιο θέμα αφήνει αιχμές.

«Παρηγοριά στον άρρωστο» είναι ο βασικός της τίτλος αναφέροντς ότι το αίτημα ήταν να πηγαίνουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς βίζα στην Ευρώπη, αλλά δεν το κατάφεραν. Τώρα ανακοίνωσαν την βίζα στα νησιά σαν καλά νέα.

Σχολιάζει ακόμη ότι ο Ταγιπ Ερντογάν τώρα αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ‘φίλο του’ ενώ πριν από ένα χρόνο έλεγε ότι δεν υπήρχε τέτοιος άνθρωπος, έλεγε «Μητσοτάκης γιοκ».





