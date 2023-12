Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Χάλκινο μετάλλιο και ρεκόρ για τη Ντουντουνάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εορταστικό δώρο για την Ελληνίδα αθλήτρια το ατομικό ρεκόρ που έσπασε και η θέση στο βάθρο.

-

Ανήμερα της ονομαστικής εορτής η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε Οτοπένι της Ρουμανίας το τέταρτο μετάλλιό της σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας. Τερμάτισε στη 3η θέση στον τελικό στα 100μ πεταλούδα με 55.98, που συνιστά ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα που «κατεβαίνει» τα 56.00, αφού είχε το ρεκόρ με 56.26 από το 2021.

Στη τρίτη συνεχή παρουσία της σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η Ντουντουνάκη ακολούθησε το δρόμο που η ίδια έχει χαράξει, το δρόμο προς το βάθρο: το 2019 στη Γλασκώβη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ πεταλούδα. Δυο χρόνια αργότερα στο Καζάν πλέον, ανέβηκε δυο φορές στο βάθρο, στο δεύτερο σκαλί στα 100μ πεταλούδα και στο τρίτο στα 50μ πεταλούδα.

Ξεκίνησε αποφασισμένη να μην χαλάσει το σερί. Και σε όλη τη κούρσα ήταν σε τροχιά μεταλλίου: γύρισε 2η στα 25μ, 3η στα 50μ, 3η και στα 75μ. και ανέβηκε στο βάθρο. Πρώτη τερμάτισε η Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία με 55.37, δεύτερη ήταν η Ανγκελίνα Κέλερ από τη Γερμανία με 55.50, και τέταρτη η Έλεν Γουόλς από την Ιρλανδία με 56.67.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επιθέσεις με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς

Μεξικό: Φονικές μάχες μεταξύ πολιτών και κακοποιών (σκληρές εικόνες)

Κασσελάκης για “υπόκλιση” Γεραπετρίτη στον Ερντογάν: Να δοθούν εξηγήσεις από τον Πρωθυπουργό