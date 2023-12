Κοινωνία

Αράχωβα - Όλιβερ: Νέο βίντεο που έρχεται στο “φως” ίσως να οδηγήσει στον δράστη

Από που είναι το συγκεκριμένο βίντεο και ποιες ύποπτες κινήσεις έχει καταγράψει. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών σχετικά με την υπόθεση που έχει συνταράξει το πανελλήνιο, την άγρια κακοποίηση του Όλιβερ στην Αράχωβα.

Νέα στοιχεία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και να οδηγήσουν στην επίλυση του μυστηρίου και την σύλληψη του δράστη της φρικιαστικής υπόθεσης βασανισμού του ζώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ που βασανίστηκε ο σκύλος, κάτοικος είδε έναν άνθρωπο με αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή και έναν σκύλο που έμοιαζε στον Όλιβερ, παράλληλα υπάρχει βίντεο από κάμερα κτηρίου που ίσως να οδηγήσει στον δράστη, ενώ ήδη από σήμερα, Σάββατο έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων.

Και το κλιμάκιο της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής μετέβη στην Αράχωβα για να διερευνήσει τα στοιχεία.

Η αστυνομία θα ερευνήσει διεξοδικά την υπόθεση ζωοκτονίας, για να μπορέσει να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη και να συλλάβει τον δράστη.

Σημειώνεται, πάντως, ότι το εν λόγω τμήμα της αστυνομίας δεν αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έχει συμβουλευτικό ρόλο. Στην Αράχωβα έχουν μεταβεί δύο άτομα του τμήματος, ώστε, βάσει εμπειρίας, να συνδράμουν στη συλλογή στοιχείων που αφορούν στην έρευνα.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο εκταφής του ζώου για να διενεργηθεί ενδελεχής εξέταση του σκύλου και να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες του θανάτου του αν το ζητήσει ο εισαγγελέας.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης του σκύλου ζητά δικαίωση για τον μαρτυρικό θάνατο του σκύλου, που ήταν μασκότ για την περιοχή, όπως χαρακτηριστικά έχει δηλώσει.

