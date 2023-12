Κόσμος

Η Κολομβία καταργεί τα πρόστιμα στους χρήστες μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μέτρο δεν μεταβάλλει τις ποινές, οι οποίες φθάνουν ως ακόμη και τα 20 χρόνια κάθειρξης. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

-

Οι αρχές της Κολομβίας θα καταργήσουν τα πρόστιμα που επέβαλαν για την κατανάλωση μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αλλαγής κατεύθυνσης του αγώνα κατά της διακίνησης ουσιών στη χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο.

Κυβερνητικό διάταγμα νομοθετικού περιεχομένου που ανέδειξαν χθες Σάββατο μέσα ενημέρωσης της χώρας της Λατινικής Αμερικής προβλέπει κατάργηση των προστίμων για την κατοχή «ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών» για προσωπική χρήση, όχι προς πώληση.

Το μέτρο δεν μεταβάλλει τις ποινές, οι οποίες φθάνουν ως ακόμη και τα 20 χρόνια κάθειρξης, δυνάμει της νομοθεσίας στην Κολομβία για τη διακίνηση ναρκωτικών· όμως τερματίζει την πρακτική της επιβολής προστίμων ύψους κάπου πενήντα δολαρίων από την αστυνομία σε χρήστες ναρκωτικών.

Καθώς «το Σύνταγμα επιτρέπει την κατοχή δόσεων για προσωπική χρήση, η δράση της αστυνομίας δεν πρέπει να επικεντρώνεται στη δίωξη χρηστών ναρκωτικών, αλλά στους μείζονες βαρόνους των ναρκωτικών», εξήγησε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο μέσω X (του πρώην Twitter).

Το διάταγμα, με ημερομηνία 7η Δεκεμβρίου, χαρακτηρίζει «απαραίτητο» να «αποφεύγεται» η ποινικοποίηση της χρήσης μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Η κατοχή και η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων μαριχουάνας, κοκαΐνης και ορισμένων συνθετικών ναρκωτικών είχε ήδη αποποινικοποιηθεί με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου το 1994. Όμως το μέτρο της επιβολής διοικητικών προστίμων διατηρήθηκε σε ισχύ, με απόφαση της κυβέρνησης του συντηρητικού προέδρου Ιβάν Ντούκε το 2018.

Ο κ. Πέτρο, που έχει επίσης δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να μη διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον καλλιεργητών μικρών ποσοτήτων φύλλων κόκας, προωθεί αλλαγή κατεύθυνσης του αγώνα κατά των ναρκωτικών στην Κολομβία, που υποστηρίζεται οικονομικά από τις ΗΠΑ, την κυριότερη αγορά για τα ναρκωτικά που παράγονται στη Λατινική Αμερική, ιδίως της κοκαΐνης.

Από την πλευρά της η αντιπολίτευση καταγγέλλει πως με τις αποφάσεις αυτές περιορίζεται η δυνατότητα των αρχών να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς όπως επιχειρηματολογεί επεκτείνονται οι παράνομες καλλιέργειες και αυξάνεται η χρήση ουσιών στην ίδια τη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αρνητικές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια την Κυριακή

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ μεταξύ αντιεξουσιαστών - ΜΑΤ (βίντεο)

Κακοκαιρία - Τενεσί: Νεκροί και τραυματίες από ανεμοστρόβιλους (εικόνες)