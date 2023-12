Κοινωνία

Αράχωβα – Όλιβερ: Η μαρτυρία “κλειδί” και οι έρευνες για τα βίντεο

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δολοφόνου του χάσκι που συγκλόνισε την Αράχωβα και το πανελλήνιο.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δολοφόνου του χάσκι στην Αράχωβα, με στελέχη του Ανθρωποκτονιών να βρίσκονται επί τόπου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα υλικά από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αυτό που αναζητείται είναι οι διαδρομές του Όλιβερ στην περιοχή και το ενδεχόμενο κάποιος να τον προσέγγισε.

Ο ιδιοκτήτης του χάσκι δεν το είχε δεμένο και το σκυλί έκανε βόλτες σε όλη την Αράχωβα, κάτι που αφήνει ανοιχτό το σενάριο ο δολοφόνος του να τον προσέγγισε αλλού.

Προς το παρόν, δεν έχει βρεθεί κάποιο βίντεο στο οποίο να φαίνεται κάτι ύποπτο, ωστόσο μια μαρτυρία «άνοιξε» νέες πύλες στην έρευνα.

Πρόκειται για επιχειρηματία και ακτιβίστρια της Αράχωβας, η οποία εξιστόρησε στους αστυνομικούς περιστατικά κακοποίησης ζώων, στο παρελθόν, τα οποία είχαν κάνει ψυχικά ασθενείς. Στη μία μάλιστα περίπτωση, βρέθηκε ένα γατάκι λίγων μηνών μέσα σε σακούλα.

Η υπόδειξη αυτή αποτελεί διεύρυνση των ερευνών, καθώς οι δύο άνθρωποι θα κληθούν για καταθέσεις, δεν σημαίνει όμως πως είναι και οι υπαίτιοι της δολοφονικής επίθεσης κατά του Όλιβερ.

