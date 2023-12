Κοινωνία

Αράχωβα - Όλιβερ: Και το Ανθρωποκτονιών στις έρευνες για τον θάνατο του χάσκι

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση βασανισμού μέχρι θανάτου του χάσκι "Όλιβερ" που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του βασανισμού του χάσκι Όλιβερ, καθώς κλιμάκιο της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής μετέβη στην Αράχωβα για να διερευνήσει τα στοιχεία.

Η αστυνομία θα ερευνήσει διεξοδικά την υπόθεση ζωοκτονίας που έχει συγκλονίσει τη χώρα, για να μπορέσει να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη και να συλλάβει τον δράστη.

Σημειώνεται, πάντως, ότι το εν λόγω τμήμα της αστυνομίας δεν αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έχει συμβουλευτικό ρόλο. Στην Αράχωβα έχουν μεταβεί δύο άτομα του τμήματος, ώστε, βάσει εμπειρίας, να συνδράμουν στη συλλογή στοιχείων που αφορούν στην έρευνα.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο εκταφής του ζώου για να διενεργηθεί ενδελεχής εξέταση του σκύλου και να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες του θανάτου του αν το ζητήσει ο εισαγγελέας.

Δήμαρχος Αράχωβας: Μέχρι να βρεθεί ο ένοχος δεν κοιμόμαστε, δεν υπάρχει συγκάλυψη

Ο δήμαρχος Αράχωβας, Ιωάννης Στάθας μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και ανέφερε για το φρικιαστικό περιστατικό πως "ανησυχούμε εμείς που ζούμε εδώ, είμαστε ξεσηκωμένοι" ενώ όπως είπε "υπήρχε η σκέψη να δοθούν λεφτά για να μιλήσει όποιος ξέρει, αλλά είναι δυνατόν να πρέπει κάποιος να πάρει χρήματα για να μιλήσει για ένα τέτοιο περιστατικό"

Όπως τόνισε ο δήμαρχος "όποιος γνωρίζει να μιλήσει στην αστυνομία και να βρεθεί επιτέλους ο δράστης. Μέχρι να εντοπιστεί εμείς δεν κοιμόμαστε, φοβούνται μανάδες με τα παιδιά να κυκλοφορήσουν μόνες".

