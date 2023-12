Πολιτική

Ρέντης – Οικονόμου: Συγχαρητήρια στην Αστυνομία για τη σύλληψη του δράστη

Μέσω ανάρτησής του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δίνει τα συγχαρητήριά του στην Ελληνική Αστυνομία για τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης κατά του 31χρονου αστυνομικού.

Τα συγχαρητήριά του στην Ελληνική Αστυνομία έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή τη σύλληψη του δράστη της αιματηρής επίθεσης κατά του 31χρονου αστυνομικού στου Ρέντη.

«Συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία, που κατάφερε πολύ γρήγορα -με οργανωμένο σχέδιο και άψογη μεθοδικότητα- να εντοπίσει, να προσαγάγει, να ανακρίνει, και να αποσπάσει ομολογία από τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 31χρονου αστυνομικού στην περιοχή του Ρέντη.

Συγχαρητήρια, για μια ακόμη φορά, στην ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση μαζικής προσαγωγής το βράδυ της επίθεσης. Ο δράστης, αλλά και όλοι όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που προσήχθησαν. Από την επιχείρηση αυτή υπάρχουν πλέον πλήθος στοιχείων που θα βοηθήσουν τις Αρχές στην αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων χούλιγκανς, αλλά και όσων τους ανέχονται και τους υποκινούν», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Οικονόμου και καταλήγει με τις ευχές και τις προσευχές για τον αστυνομικό.

«Προσευχόμαστε και ελπίζουμε το καλύτερο για τον τραυματία αστυνομικό, που δίνει τη μάχη της ζωής στο νοσοκομείο».

