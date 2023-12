Πολιτική

Θεσσαλία - Ανδρουλάκης: Επτά χρόνια η φύση προειδοποιούσε, οι κυβερνήσεις αδιαφορούσαν (εικόνες)

Τι κριτική άσκησε ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε βάρος των κυβερνητικών χειρισμών για ανασυγκρότηση αλλά και βασική ενίσχυση πληγέντων.

Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλίας είχε το μεσημέρι της Κυριακής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποτιμηθεί η πορεία των έργων αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές, αλλά και να συζητηθεί το σχέδιο προτάσεων του Κινήματος για την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Ανοίγοντας τον διάλογο με τους φορείς, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την ανάγκη επένδυσης στην πρόληψη και τον σχεδιασμό των υποδομών βάσει των νέων δεδομένων της κλιματικής αλλαγής.

«Άλλο να σχεδιάζεις ένα έργο υποδομής με τα κλιματικά δεδομένα του 1990, του 2000 ή του 2010 και άλλο να σχεδιάζεις ένα έργο υποδομής βάσει των ακραίων κλιματικών συνθηκών, που θα επικρατήσουν τις επόμενες δεκαετίες. Άλλο, επίσης, είναι να διαθέτεις το 80% των πόρων στην αντιμετώπιση του φαινομένου και μόλις το 20% στην πρόληψη του και άλλο είναι να συγκλίνεις με την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για κατανομή των πόρων σε καταστολή και πρόληψη με αναλογία 50-50. Και δεν το λέμε για να μειώσουμε δαπάνες από την πυρόσβεση ή από άλλες αναγκαίες υποδομές. Άλλωστε, έχω πρωταγωνιστήσει προσωπικά στο να δημιουργηθεί το rescEU μέσω του οποίου η Ελλάδα θα προμηθευτεί με πολύ χαμηλό κόστος νέου τύπου Canadair» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Έχω προτείνει στον Πρωθυπουργό τη συγκρότηση μιας task force. Μου απάντησε στη Βουλή ότι ήδη υπάρχει. Μάλλον συζητάμε για άλλο πράγμα. Εμείς, όταν αναφερόμαστε σε μια task force, εννοούμε να λειτουργεί στο πρότυπο των ομάδων διοίκησης έργου, -όπως στους ολυμπιακούς αγώνες-, ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτητα κατά τη λήψη αποφάσεων, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα. Θα μπορούσε να συμμετέχει ο ίδιος, οι αρμόδιοι υπουργοί, ο περιφερειάρχης, μέλη της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, τα επιμελητήρια και η επιστημονική κοινότητα» εξειδίκευσε ο κ. Ανδρουλάκης και έφερε ως παράδειγμα της αδυναμίας του κράτους να ενσωματώσει τα επιστημονικά δεδομένα στις δράσεις πρόληψης, το αποκαλυπτικό στοιχείο που παρουσίασαν ειδικοί επιστήμονες στο πλαίσιο της ημερίδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής την περασμένη Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη.

«Επί επτά χρόνια, οι νομοί με τη μεγαλύτερη ξηρασία στην Ελλάδα ήταν ο Έβρος και η Ροδόπη. Άρα, επί επτά χρόνια η φύση μας χτυπούσε καμπανάκια. Μας έστελνε μηνύματα. Δεν έπρεπε να έχουμε προετοιμαστεί ώστε να αποτραπεί η τεράστια καταστροφή σε αυτό το κόσμημα της ορνιθοπανίδας, το κόσμημα της βιοποικιλότητας, το δάσος της Δαδιάς;» αναρωτήθηκε με νόημα.

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε τα προβλήματα με τη βασική ενίσχυση που αντιμετωπίζουν και οι αγρότες της Θεσσαλίας.

«Δεν μπορεί να υπάρχει το γνωστό μπαλάκι ευθυνών μεταξύ υπουργού και ΟΠΕΚΕΠΕ. Γνωρίζετε ότι για κάποιους αγρότες τα χρήματα που καταβλήθηκαν, δεν έφτασαν να καλύψουν ούτε τις ασφαλιστικές τους εισφορές;» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

