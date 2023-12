Κόσμος

Σεισμός στο Περού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών έγινε σήμερα κοντά στις ακτές του κεντρικού Περού, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

