Ηράκλειο: Μαθήτρια έπαθε αλλεργικό σοκ και ανακοπή σε σχολική εκδρομή

Πώς το κορίτσι οδηγήθηκε στην κατανάλωση είδους στο οποίο ήταν αλλεργική, με αποτέλεσμα ο οργανισμός της να αντιδράσει μέχρι σημείου καρδιακής ανακοπής.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο Σταθμό ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης καθώς 17χρονη μαθήτρια σχολείου άλλης περιοχής της χώρας η οποία βρίσκεται στο νησί στο πλαίσιο μαθητικής εκδρομής, υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από αλλεργικό σοκ.

Η μαθήτρια κατέρρευσε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει το σχολείο της, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Η 17χρονη, διασωληνωμένη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για να τη βοηθήσουν και να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της, με τους καθηγητές και τους συμμαθητές της μικρής, να κρέμονται κυριολεκτικά από τα χείλη τους για οποιαδήποτε ενημέρωση βελτίωσης. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες για την υγεία της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κοπέλα φαίνεται πως κατανάλωσε στο ξενοδοχείο, κάποιο τρόφιμο στο οποίο (άγνωστο αν τελούσε σε γνώση της αλλά) ήταν αλλεργική, η λήψη του οποίου, της προκάλεσε αλλεργικό σοκ, και εν συνεχεία οδηγήθηκε στην ανακοπή καρδιάς.

Οι γονείς της έχουν ήδη ενημερωθεί από τη διεύθυνση του σχολείου για ό,τι συνέβη και η άφιξή τους στην Κρήτη αναμένεται από στιγμή σε στιγμή.

