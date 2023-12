Πολιτική

Κικίλιας: Σύσκεψη τη Δευτέρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου χιονιά στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Β. Κικίλια θα πραγματοποιηθεί την Δευτέραστο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

-

Ευρεία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 09.30 στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον αρμόδιο υπουργό Βασίλη Κικίλια με αντικείμενο τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην Αττική σε περιπτώσεις έντονων χιονοπτώσεων.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα, Λουκία Κεφαλογιάννη, δήμαρχοι και νεοεκλεγέντες δήμαρχοι της Αττικής, ο αρχηγός του ΠΣ Γ. Πουρναράς, καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: Φωτιά σε σπίτι - Στο νοσοκομείο νεαρή με εγκαύματα

“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια είναι καθηλωτικά (βίντεο)

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: “Χρυσή” η Ντουντουνάκη