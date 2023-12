Τεχνολογία - Επιστήμη

NOVA: Έπεσε το δίκτυο, τεράστιο πρόβλημα σε κλήσεις και μηνύματα

Ανέφικτη η επικοινωνία για όσους συνδρομητές της NOVA δέχονταν τηλεφωνήματα ή SMS άλλους μέσω άλλων παρόχων. Για βλάβη έκανε λόγο η εταιρία.

Κατάρρευση στo δίκτυο της NOVA σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Κυριακής (10/12) με συνέπεια οι συνδρομητές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας να μην δέχονται κλήσεις ή γραπτά μηνύματα από χρήστες άλλων εταιριών.

Η NOVA μέσω ανάρτηση – ανακοίνωσή έκανε λόγο για «προσωρινό» πρόβλημα κι αφού πρώτα οι χρήστες είχαν αρχίσει να διαμαρτύρονται για την αδυναμία επικοινωνίας μέσω του δικτύου.

«Ενημερώνουμε τους συνδρομητές κινητής ότι τυχόν αδυναμία λήψης κλήσεων και SMS από δίκτυα τρίτων είναι προσωρινή και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση επαναφορά των υπηρεσιών. Ζητάμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση», αναφέρεται επισήμως από την εταιρεία.

Αναπόφευκτο ήταν εξαιτίας της βλάβης που προέκυψε ξαφνικά να προκληθεί πρόβλημα στις αγορές μέσω διαδικτύου, καθώς δεν έφταναν ποτέ στους συνδρομητές της NOVA οι κωδικοί επιβεβαίωσης της εκάστοτε τραπεζικής συναλλαγής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

