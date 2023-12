Κοινωνία

Βριλήσσια: Καταστηματάρχης είχε βάλει κρυφές κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας και τι απάντησε όταν ανακρίθηκε ως ύποπτος από την Αστυνομία.

Στα Βριλήσσια συνελήφθη καταστηματάρχης που κατηγορείται ότι είχε βάλει κρυφές κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες του μαγαζιού του με τις οποίες παρακολουθούσε εν αγνοία τους, τις πελάτισσες και τις υπαλλήλους του που έμπαιναν εκεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 49χρονος οι κρυφές κάμερες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε αθέατο σημείο πίσω από καλωδιώσεις με μονωτική ταινία στις τουαλέτες της επιχείρησής του στα Βριλήσσια.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μάλιστα φέρεται να έχει παραδεχθεί ήδη την πράξη του και να έχει πει στους αστυνομικούς ότι το έκανε διότι είναι εξαρτημένος από την πορνογραφία.

