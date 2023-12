Οικονομία

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αύξηση την Πρωτοχρονιά

Ποια αύξηση εγκρίθηκε νομοθετικά και ποιοι κλάδοι θα τη δουν με το νέο έτος στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αύξηση 3% θα δουν στα ποσά της εθνικής σύνταξης, στο ανώτατο όριο κύριας και επικουρικής σύνταξης, στο κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου, αλλά και κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου όλοι συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2024. Από την αύξηση επηρεάζεται καθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον eΕΦΚΑ, δηλαδή κύριες συντάξεις λόγω γήρατος, γήρατος λόγω αναπηρίας, λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου, ανεξαρτήτως του πρώην φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού με τις διατάξεις του οποίου απονεμήθηκε αυτή, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, του π. ΟΓΑ και του π.ΝΑΤ.