Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο μία ένοικος

Πότε και πώς ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή των Αμπελοκήπων και γιατί η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 10 προς Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου σε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 00.10 σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 51.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στο σημείο οκτώ πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα για την κατάσβεση.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε μια 32χρονη γυναίκα, η ένοικος του διαμερίσματος, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

