Κασσελάκης για οπαδική βία: Εφαρμόστε επιτέλους μέτρα ασφαλείας (βίντεο)

Ποιες παρεμβάσεις ζητά ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα.

Με βίντεο και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, παρενέβη τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, στη δημόσια συζήτηση για την οπαδική βία η οποία διεξάγεται με αφορμή το σοβαρότατο τραυματισμό αστυνομικού σε επεισόδια έξω από αγώνα βόλει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη του Πειραιά από ναυτική φωτοβολίδα.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ανάρτησή του απαιτεί από την κυβέρνηση πραγματική λειτουργία των καμερών στα γήπεδα, είσοδο με ταυτοποίηση, αρίθμηση θέσεων και καθιέρωση Ετήσιου Πιστοποιητικού Ασφάλειας Σταδίου. Στο σχετικό βίντεό του σημειώνει:

«Βία στα γήπεδα

Τέσσερα αναγκαία μέτρα τώρα!

Για να μπορούν να πηγαίνουν στο γήπεδο οι γονείς με τα παιδιά τους και οι παρέες με ασφάλεια.

Και οι εργαζόμενοι στο γήπεδο να δουλεύουν χωρίς να φοβούνται.

Ουσιαστική λειτουργία των συστημάτων εποπτείας με κάμερες υψηλής ευκρίνειας CCTV .

Είσοδος στα γήπεδα μόνο με ταυτοποίηση.

Υποχρεωτική αρίθμηση θέσεων στα εισιτήρια.

Υποχρεωτική έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ασφαλείας και έλεγχος λειτουργίας πριν από κάθε αναμέτρηση.

Άλλες χώρες τα κατάφεραν. Μπορούμε κι εμείς».

