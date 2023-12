Οικονομία

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Ενεργοποιήθηκε με αυξημένο προϋπολογισμό

Υπεγράφη η απόφαση για την ενεργοποιήση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Στα 61,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, καθώς η υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση ενεργοποίησε προηγούμενη απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη και του υφυπουργού, Διονύση Σταμενίτη.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου ήταν 21,5 εκατ. ευρώ και με την εν λόγω απόφαση αυξήθηκε κατά 40 εκατ. ευρώ.

«Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε σημαντική αύξηση ύψους 186,05% του προϋπολογισμού του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» δήλωσε ο κ. Αυγενάκης και πρόσθεσε: «Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει την έμπρακτη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας προς τον πρωτογενή τομέα και την πρόθεσή της να παράσχει κάθε δυνατή στήριξη στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για μία ακόμη φορά, στηρίζει με έργα και όχι με λόγια τους αγρότες μας αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Συνεχίζουμε δυναμικά στο πλευρό τους».

Από τη μεριά του, ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι «η απόφαση για αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας κατά 40 εκατ. ευρώ έρχεται να προστεθεί στις πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κρίσιμους κλάδους για την εθνική οικονομία, όπως ο πρωτογενής τομέας. Καθώς και στην έμπρακτη αρωγή που από την πρώτη στιγμή παρείχαμε στους πληγέντες από τις πρωτόγνωρες καταστροφές και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης». Συμπλήρωσε πως «πρωτοβουλίες όπως η αύξηση των πόρων του ΤαΜιΔΑΕ, θα συνεχιστούν και θα ενταθούν στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να κάνουμε πράξη όλα όσα υποσχεθήκαμε. Με στόχο όχι μόνο κανείς να μη μείνει πίσω, αλλά οι αγρότισσες και οι αγρότες μας, οι νέες και οι νέοι, να μείνουν στο τόπο τους, να επενδύσουν σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον και να δουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στόχος είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, ειδικά αυτές που «χτυπήθηκαν» από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και η υποστήριξη όσων ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε επενδύσεις.

Οι ωφελούμενοι του ΤαΜιΔΑΕ είναι επαγγελματίες αγρότες, νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, νέοι γεωργοί, αναγνωρισμένα συλλογικά σχήματα αγροτών και μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με τελικό προϊόν γεωργικό. Μέσω του Ταμείου παρέχονται δάνεια από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ με χρόνο αποπληρωμής από 2 έως 5 έτη, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής. Σε κάθε δάνειο, το 50% χορηγείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) μέσω του Ταμείου και είναι άτοκο, και το υπόλοιπο 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Επιπλέον, το ΠΑΑ μέσω του Ταμείου παρέχει επιδότηση επιτοκίου διάρκειας δύο ετών για το τμήμα του δανείου που παρέχεται από τις τράπεζες. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα οι ωφελούμενοι να έχουν μηδενικό επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια αποπληρωμής του δανείου τους και για το υπόλοιπο διάστημα να έχουν επιτόκιο μόνο για το 50% του συνολικού τους δανείου, δηλαδή για εκείνο το μέρος του στο οποίο συμμετέχει η τράπεζα.

