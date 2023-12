Πολιτισμός

Γιάννης Ζουγανέλης: Η Ελεονώρα είναι εξαίρετη ηθοποιός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος μίλησε για την κόρη του, τα επαγγελματικά του και τα θέματα της επικαιρότητας.

-

«Είμαι φίλος εδώ και 20 χρόνια με τον Συρίγο, είμαι ευτυχής για την κόρη μου. Πάντα αποδεχόμουν τις επιλογές της, αλλά ποτέ δεν επενέβη στα προσωπικά της», είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας και τόνισε για τη σχέση της κόρης του, Ελεονώρας ότι, θέλει «να προχωρήσει αυτή η σχέση».

Για τις υποκριτικές δυνατότητες της κόρης του σημείωσε πως, «είναι άριστη ηθοποιός» και δεν έκρυψε πως τον «εξέπληξε». Είπε μάλιστα πως, έχει δει δύο φορές την παράσταση «Εκατομμυριούχος», στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα το να τραγουδάς και να παίζεις. Και ο τραγουδιστής εκτίθεται. Η υποκριτική είναι μια άλλη μορφή Τέχνης», είπε βασιζόμενος και στην προσωπική του εμπειρία.

Κληθείς να σχολιάσει το ότι, πάντα έκανε σάτιρα με «πολιτική ορθότητα» αναφέρθηκε στις πλάκες που γίνονταν επί σκηνής με τους Σάκη Μπουλά, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αποκαλύπτοντας πως «ήξεραν από πριν τι θα πω», αφού τα συζήταγαν και του έλεγαν «πες ό,τι θες».

«Δεν μπορώ να μπω σε μια λογική να προκαλέσω. Κάνω την κοινωνικότητά μου να εμποδίζει την έκφρασή μου», ανέφερε σχετικά με την έκθεση στα social media.

Για το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας είπε πως, είχε δασκάλους που ήταν ομοφυλόφιλοι και έχει μάθει πολλά από αυτούς, ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι, «δεν θα είχα καμία αντίρρηση να υιοθετηθούν παιδιά από ομόφυλα ζευγάρια. Η τεκνοθεσία είναι άλλο θέμα. Γιατί να το κάνουμε αυτό, αφού έχουμε τόσα παιδιά στα ορφανοτροφεία».

Για το ζήτημα που προέκυψε με την παράλειψη του στίχου για «χοντρή» από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, είπε πως είναι «δικαίωμά της της Άλκηστης, αλλά εγώ δεν θα το έβγαζα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο πια».

Με αφορμή για το περιστατικό με τον Όλιβερ στην Αράχωβα ο Γιάννης Ζουγανέλης είπε ότι, πριν από δέκα χρόνια του είχε χτυπήσει ένας γείτονας τον σκύλο και το κατήγγειλα και δεν έγινε τίποτα. Είναι κατάκτηση αυτό, το ότι γίναμε ζωόφιλοι».

Για τα επαγγελματικά του είπε ότι, βγήκε νέο cd σε στίχους του Ισαάκ Σούση, με τίτλο «Μαύρος Μαρκαδόρος», το οποίο τείνει να γίνει επιτυχία και στο οποίο συμμετέχουν πολλοί τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του, Ισιδώρα.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης συμμετέχει, τέλος σε θεατρική παράσταση στο θέατρο «Βεργίνα» στη Θεσσαλονίκη, με τον Μακεδόνα, την Κούκα, την Κατερίνα Τσάβαλου κι ο ίδιος παίζει και τραγουδάει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη που έπαθε ανακοπή τρώγοντας βούτυρο

Γυναικοκτονία: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του 200 φορές!

Βριλήσσια: Καταστηματάρχης είχε βάλει κρυφές κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες