ΔΙΜΕΑ – Μητσοτάκης: Έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε την εισαγόμενη ακρίβεια

Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς και ενημερώθηκε για τους ελέγχους που διενεργούνται.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το πρωί σε σύσκεψη στην έδρα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α), όπου ενημερώθηκε για τους ελέγχους που διενεργούνται και για τα μέτρα αντιμετώπισης αθέμιτων πρακτικών στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης σημειώθηκε ότι φέτος έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι από 21.000 έλεγχοι, με έμφαση στην αθέμιτη κερδοφορία και την παράνομη διακίνηση, με αποτέλεσμα να έχουν επιβληθεί πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Από τη συγκρότηση της ΔΙ.Μ.Ε.Α., το 2020, έχουν γίνει σχεδόν 100.000 έλεγχοι και οι κυρώσεις που έχουν βεβαιωθεί ξεπερνούν τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Εξετάστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Σε ό,τι αφορά στη Μόνιμη Μείωση Τιμής, επισημάνθηκε ότι έως σήμερα έχουν ενταχθεί 1.286 προϊόντα, εκ των οποίων το 90% είναι επώνυμα, ξεπερνώντας κατά πολύ τους στόχους που είχαν τεθεί.

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού μετά τη σύσκεψη:

Θέλησα σήμερα, να βρεθώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσω να συγχαρώ προσωπικά τα στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, γνωστής πια ως ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Θέλω να θυμίσω ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστάθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το 2020, και έχει ήδη επιτελέσει σημαντικό έργο ως προς τον έλεγχο της αγοράς, την προστασία του καταναλωτή και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία και στον ανταγωνισμό. Δεν έχω όμως αυταπάτες και δεν πιστεύω ότι οι αγορές μπορούν αυτόματα και μέσα από κάποιο μαγικό χέρι να αυτορυθμίζονται. Γι’ αυτό και ο έλεγχος του κράτους, ειδικά σε εποχές κατά τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, είναι τόσο σημαντικός.

Πράγματι, έχουν ήδη γίνει δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι από την στιγμή που δημιουργήθηκε η ΔΙ.Μ.Ε.Α. Έχουν επιβληθεί, όπως γνωρίζετε, πολλά πρόστιμα. Τα μισά από αυτά έχουν ήδη εισπραχθεί και νομίζω ότι έχει εμπεδωθεί και στην ίδια την αγορά ότι υπάρχει ένας μηχανισμός του κράτους ο οποίος μπορεί να εντοπίζει παραβάσεις, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, η υπέρβαση του καθορισμένου περιθωρίου κέρδους ή οι πλασματικές εκπτώσεις, και να παρεμβαίνει κατασταλτικά ώστε να προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και κυρίως να προστατεύεται ο καταναλωτής.

Θέλω να τονίσω ότι η πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει για την ενίσχυση της ΔΙ.Μ.Ε.Α είναι ένα μόνο βέλος στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισαγόμενης ακρίβειας.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα νοικοκυριά σήμερα δοκιμάζονται από ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Έχουμε όμως υποχρέωση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να βοηθήσουμε στη συγκράτηση της αύξησης των τιμών και -όπου αυτό είναι εφικτό- στη μείωσή τους.

Γι’ αυτό και εργαλεία όπως η μόνιμη μείωση τιμών, το ταμπελάκι 5%, αυτά τα μέτρα έχουν ξεχωριστή σημασία. Παραπάνω από 1.200 προϊόντα έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο της μείωσης των τιμών.

Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» θα είναι ακόμα ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τις τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση ειδικά στα κρεατικά προϊόντα, ώστε να μπορούμε να δούμε τιμές οι οποίες -γιατί όχι;- να είναι χαμηλότερες και από τις τιμές που είχαμε το περασμένο Πάσχα.

Και βέβαια, θέλω να συγχαρώ συνολικά το Υπουργείο και ειδικά τη Γενική Γραμματεία για την εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν αφενός τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά, αφετέρου τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα και όταν κρίνει ότι μπορεί και θέλει να καταγγείλει αθέμιτες πρακτικές, να είναι σε θέση να το κάνει.

Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία θα μπαίνουν ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας. Ο «e-Kαταναλωτής» είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο -θα έλεγα- της χρήσης που πιστεύουμε ότι του αξίζει, αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ολοένα και περισσότερο την τεχνολογία για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα καταστρατήγησης της λειτουργίας της αγοράς και να προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται κακόβουλα, το πώς θα εξαπατήσουν τον καταναλωτή.

Θα δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Πλασματικές εκπτώσεις: ένα προϊόν στο οποίο ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη, αυξάνει η τιμή αναφοράς χωρίς να υπάρχει κανείς απολύτως λόγος και εμφανίζεται πλασματικά μεγαλύτερη έκπτωση ενώ η τιμή του προϊόντος είναι ακριβώς η ίδια. Ή και άλλα περιστατικά τα οποία συζητήσαμε σήμερα, όπως ενδεχομένως fake reviews, ψεύτικες αξιολογήσεις προϊόντων που μπορεί να γράφονται από κάποιο chatbot. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε.

Τονίζω ότι δεν είναι προβλήματα που αφορούν μόνο την ελληνική αγορά, αφορούν συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά λειτουργεί πραγματικά εύρυθμα. Και μια αγορά που λειτουργεί εύρυθμα και ανταγωνιστικά, με διαφάνεια στις τιμές, τελικά είναι και προς όφελος του καταναλωτή. Οπότε, θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.

Θέλω να συγχαρώ και τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και όλα τα στελέχη. Να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι θα εξακολουθούμε να ενισχύουμε τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. με πρόσθετο προσωπικό αλλά και με εξοπλισμό μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, από scanners μέχρι καινούργια οχήματα και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά, γιατί προφανώς αυτή η προσπάθεια σωστού ελέγχου της αγοράς είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται στο διηνεκές. Kαι θα εξακολουθεί να μας ενδιαφέρει και όταν θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την εποχή των μεγάλων αυξήσεων των τιμών.

Οπότε, να ευχηθώ καλές γιορτές και καλούς ελέγχους στα στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α, καθώς τώρα που υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα λόγω της περιόδου των Χριστουγέννων, η παρουσία του κράτους πρέπει να είναι ακόμα πιο αισθητή.

Ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Στην παραδοχή ότι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας τελικά δεν μπορούμε να προσβλέπουμε μόνο στην αυτορρύθμιση των αγορών αλλά απαιτείται παρέμβαση και έλεγχος από το κράτος, προέβη ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α). Δυστυχώς, αυτή η παραδοχή δεν συνοδεύτηκε με συγκεκριμένα μέτρα αλλά με ένα ευχολόγιο και μία ακόμη αναφορά στα αναποτελεσματικά ημίμετρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στο αφήγημα της εισαγόμενης ακρίβειας, την ώρα που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και οι ανατιμήσεις σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών είναι πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εκτίναξη του κόστους ζωής, η καλπάζουσα ακρίβεια και η ανεξέλεγκτη αισχροκέρδεια είναι αποτέλεσμα μίας αναποτελεσματικής, ανεύθυνης και άτολμης κυβερνητικής πολιτικής»,

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση σημειώνει: «Ο ισχυρισμός του πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη του στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ότι «η αγορά λειτουργεί εύρυθμα και με διαφάνεια», συνιστά τον ορισμό της «αποποίησης ευθύνης». Σύμφωνα λοιπόν με τον «ανεύθυνο» πρωθυπουργό, η ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά είναι «εισαγόμενη», παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έκλεισε τους λιγνίτες, συνεχίζει να επιτρέπει την κερδοσκοπία του «καρτέλ» των καυσίμων και του «καρτέλ λιανικής» καθώς τα ίδια προϊόντα στην ελλάδα είναι πιο ακριβά από ότι στο εξωτερικό. Όταν δεν μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη και να δώσεις λύση διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα. Για τον κύριο Μητσοτάκη, πάντα φταίνε οι άλλοι αλλά ποτέ η Νέα Δημοκρατία».





