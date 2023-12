Αθλητικά

Μιχάλης Κατσούρης: Αποφυλακίζονται ακόμη 10 Κροάτες χούλιγκαν

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκτές σαράντα αιτήσεις αποφυλάκισης Κροατών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ,

Της Λίας Κοντοπούλου

Ακόμα δέκα Κροάτες κατηγορούμενοι για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια τον περασμένο Αύγουστο θα βρεθούν το αμέσως προσεχές διάστημα εκτός φυλακής.

Με διάταξη των ανακριτών που ερευνούν την υπόθεση, έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αποφυλάκισης, τις οποίες υπέβαλαν οι κατηγορούμενοι αμέσως μετά τις συμπληρωματικές απολογίες τους.

Αφήνονται ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα για παρακολούθηση αθλητικών αγώνων, ενώ παράλληλα τους επιβλήθηκε εγγυοδοσία ύψους 1.000 ευρώ.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκτές σαράντα αιτήσεις αποφυλάκισης Κροατών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ενώ εκκρεμούν προς κρίση περισσότερες από πενήντα, για τις οποίες θα εκδοθούν διατάξεις τις επόμενες ημέρες.

Ήδη, αρκετοί από τους Κροάτες κατηγορούμενους που έλαβαν αποφυλακιστήριο την περασμένη Παρασκευή έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.

