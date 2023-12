Πολιτισμός

Χρυσές Σφαίρες - Γιώργος Λάνθιμος: Επτά υποψηφιότητες για το “Poor Things”

Έτοιμος να σαρώσει τις Χρυσές Σφαίρες ο Λάνθιμος. Ποιοι είναι οι μεγάλοι ανταγωνιστές του

Του Τάκη Σφυρή

Μετά τη μεγάλη νίκη του, τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Βενετία, όπου απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα, ο Γιώργος Λάνθιμος συνεχίζει τη θριαμβευτική διεθνή διαδρομή του με το «Poor Things» το οποίο ετοιμάζεται να σαρώσει και τις Χρυσές Σφαίρες.

Επτά φορές ακούστηκε το όνομα του Γιώργου Λάνθιμου στην τελετή ανακοινωσης των υποψηφιοτητων για τα βραβεία Χρυσές Σφαίρες, στο Μπέβερλι Χίλτον του Λος Αντζελες. Η πολύκροτη ταινία του με τον τίτλο Poor Things προτάθηκε για βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου, μουσικής αλλά και για τους τρεις βασικούς πρωταγωνιστές: Την Εμμα Στόουν, τον Mark Ruffalo, και τον Willem Dafoe.

Αντίπαλος του Λάνθιμου και με ισάριθμες υποψηφιότητες ο Μάρτιν Σκορτσέζε για την ταινία. Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού. Ωστόσο η ταινία που σαρώνει σε όλες τις κατηγορίες είναι η Μπάρμπι με συνολικά 9 υποψηφιότητες. Φυσικά μεταξύ αυτών και στην κατηγορία α' γυναικείου ρόλου για την Μαργκοτ Ρόμπι. Η ταινία Οπενχάϊμερ εξασφάλισε οκτώ υποψηφιοτητες, αν και θεωρείται φαβορί για τα βραβεία Οσκαρ. Αντιθετα η ταινία Ναπολέων περιφρονήθηκε από τα μέλη της ένωση κριτικών ξένου τύπου. Παντελώς. Η ταινία του Λάνθιμου θα κάνει πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στα Village Cinemas. Η απονομή των βραβείων θα γινει στις 7 Ιανουαρίου.