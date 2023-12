Αθλητικά

Ρέντης - Βίντεο ντοκουμέντο: Οι χούλιγκαν ρίχνουν τη φωτοβολίδα και γυρίζουν στο γήπεδο

Νέο βίντεο από τα επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο "Μελίνα Μερκούρη" βλέπει το φως της δημοσιότητας

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού της επίθεσης που τραυμάτισε βαρύτατα τον 31χρονο αστυνομικό, στα επεισόδια στου Ρέντη. Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που οι χούλιγκαν τρέχουν στο γήπεδο, αφού ρίχνουν φωτοβολίδες.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 18χρονος που συνελήφθη, ομολόγησε ότι τη ναυτική φωτοβολίδα του την είχε δώσει κάποιος από τους οργανωμένους οπαδούς με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκειμένου όταν βγουν από το γήπεδο να πραγματοποιήσουν επίθεση εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Τόνισε επίσης ότι την ώρα που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό εναντίον του αστυνομικού είχε εκτοξευθεί και δεύτερη φωτοβολίδα χωρίς ωστόσο ο ίδιος να μπορεί να γνωρίζει αν η δική του φωτοβολίδα είναι αυτή που τραυμάτισε το 30χρονο αστυνομικό.

Την ίδια ώρα, σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1 φαίνεται η στιγμή που χούλιγκαν που συμμετείχαν στα επεισόδια ρίχνουν φωτοβολίδα και μετά επιστρέφουν, τρέχοντας, στο γήπεδο, ενώ τους καταδιώκουν οι αστυνομικοί.

Στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Λύτρας, συνήγορος του 18χρονου καθ' ομολογίαν δράστη δήλωσε ότι ο εντολέας του έχει παραδεχθεί και πιστεύει ότι η δική του φωτοβολίδα τραυμάτισε τον αστυνομικό" σημειώνοντας ότι μπορεί να φοβάται να πει ποιος του έδωσε τη φωτοβολίδα που οδήγησε στον τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού.

