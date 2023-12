Κοινωνία

Ρέντης – Δημογλίδου: Αναζητούμε τον ηθικό αυτουργό της επίθεσης στον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του 18χρονου συλληφθέντα, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε πως υπάρχουν πληροφορίες για τη ρίψη δυο ναυτικών φωτοβολίδων κατά των αστυνομικών.

-

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στον τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη, τόνισε ότι «έχουμε τον δράστη της επίθεσης στα χέρια μας και βάσει των στοιχείων ελπίζουμε ότι σύντομα θα φτάσουμε στα ίχνη και των υπόλοιπων εμπλεκομένων».

«Σύμφωνα με την ομολογία του 18χρονου, τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, ήταν μέσα στο γήπεδο και κατόπιν συνεννόησης βγήκαν έξω παρέλαβαν υλικά επίθεσής από άλλα άτομα και μετά την επίθεση ξαναμπήκαν στο γήπεδο», ανέφερε η κυρία Δημογλίδου.

Τόνισε δε πως πρόκειται για μια προσχεδιασμένη και οργανωμένη επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων και πρόσθεσε πως σύντομα θα φτάσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ηθικού αυτουργού της επίθεσης.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο γνωστός ποινικολόγος, Απόστολος Λύτρας, ο οποίος έχει αναλάβει της υπεράσπιση του 18χρονου.

Υπογράμμισε πως τόσο ο 18χρονος όσο και η οικογένεια του ρωτούν συνέχεια για την κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που δίνει μάχη για τη ζωή του και εύχονται την ταχεία ανάρρωση του.

Πρόσθεσε πως δεν έχει ακόμη τη δικογραφία στα χέρια του, ώστε να γνωρίζει όλα τα στοιχεία, αλλά έχει την πληροφορία ότι δυο ναυτικές φωτοβολίδες εκτοξεύτηκαν κατά του αστυνομικού και δεν είναι σίγουρο ότι ο τραυματισμός του προήλθε.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε και ο Δημοσθένης Πάκος, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Συντριβή F-16 στην Νότια Κορέα

Καιρός: Με βροχές ξεκινά η εβδομάδα

Σεισμός στην Λευκάδα