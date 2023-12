Κοινωνία

Ρέντης – Τραυματισμός αστυνομικού: Η κατάσταση της υγείας του και τα ευρήματα των Αρχών

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας μίλησε για την πορεία των ερευνών στον ΑΝΤ1, αλλά και την κατάσταση του τραυματία αστυνομικού.

«Σταθερά κρίσιμη είναι η κατάσταση του αστυνομικού» που δέχθηκε ναυτική βολίδα στο πόδι του, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σχετικά με την πορεία της υπόθεσης, επιβεβαίωσε πως, όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σημείωσε ότι, «κάποιοι αρνήθηκαν να δώσουν DNA και να ελεγχθούν τα χέρια τους για το αν έχουν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια τους. Γι’αυτούς έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελία».

«Έχουν συλληφθεί 25 άτομα, μεταξύ των οποίων σεσημασμένοι», ανέφερε και εξήγησε πως, μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχουν κάμερες και εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έξω από αυτό.

Υπό εξέταση είναι και τα πειστήρια που βρέθηκαν στο γήπεδο, μεταξύ των οποίων «υπολείμματα καμένων ρούχων και full face, τα οποία αποπειράθηκαν να κάψουν στις τουαλέτες, καθώς και ένα μαχαίρι». «Όλα αυτά εξετάζονται για να δούμε αν θα προκύψει κάτι», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας ότι, «αυτό που έγινε στου Ρέντη ήταν «καθαρά δολοφονική επίθεση, μέσα στον αγώνα δεν έγινε τίποτα».

Σήμερα από τις 8:30 ξεκίνησε η αιμοδοσία για τον 31χρονο αστυνομικό, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνομένος και σε καταστολή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

