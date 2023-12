Υγεία - Περιβάλλον

Ρέντης: Σε κώμα ο αστυνομικός που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα

Τι αναφέρει η νεότερη ανακοίνωση των γιατρών για την κατάσταση της υγείας των αστυνομικών. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την "δολοφονική επίθεση".

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ο τραυματίας αστυνομικός, που χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στο μηρό κατά την διάρκεια των επεισοδίων οπαδών με αστυνομικές δυνάμεις έξω από το γήπεδο «Μελίνα, Μερκούρη» στο Ρέντη κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το Λιγκ Καπ.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

"Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών, ο ασθενής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος σε καταστολή και μηχανικό αερισμό, υποστηριζόμενος αιμοδυναμικά με ισχυρές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε εκ νέου στο χειρουργείο , όπου έγινε διάνοιξη των μυικών διαμερισμάτων της κνήμης εκτεταμένη εκτομή νεκρωμάτων στην περιοχή του τραύματος του μηρού και συμπληρωματική αιμόσταση"

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσαν τα όσα έλαβαν χώρα την Πέμπτη στου Ρέντη που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού.

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη Διεύθυνση Μεταγωγών στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του οπαδού που πέταξε ναυτική φωτοβολίδα προς τους αστυνομικούς και τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης.

Η ΕΛΑΣ μιλά για δολοφονική επίθεση

