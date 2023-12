Κοινωνία

Αστυνομικός - Άρειος Πάγος: Έρευνα για την “δολοφονική επίθεση”

Τι αναφέρει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην παραγγελία της προς την Εισαγγελέα Πειραιά.

Εντολή για έρευνα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, σχετικά με τον σβαρό τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη έστειλε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κάνοντας λόγο για δολοφονική επίθεση.

Αναλυτικά, αναφέρει τα εξής:

«Χθες, 7/12/2023, σημειώθηκε δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών της ΥΑΣ, έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός, όταν χούλιγκανς εξήλθαν από το γήπεδο, κινήθηκαν απειλητικά κατά αστυνομικών εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, πέτρες και παράλληλα πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της ΥΑΣ και επανήλθαν εν συνεχεία στο γήπεδο.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εποπτεύοντας και τη διενεργούμενη ήδη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προς διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων, όπως εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες κ.λ.π., καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών».

Αστυνομία για προσαγωγές: Οι χούλιγκαν γύρισαν στο γήπεδο μετά την επίθεση στον αστυνομικό

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη και τις μαζικές προσαγωγές οπαδών που ακολούθησαν, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό του δράστη, αναφέρονται τα εξής:

"Σχετικά με τη δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών της ΥΑΤ που σημειώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, 7 Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας βόλεϊ Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός για το Λιγκ Καπ, ανακοινώνεται ότι:

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, χούλιγκαν εξήλθαν από το γήπεδο και κινήθηκαν απειλητικά κατά αστυνομικών- εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, πέτρες, ενώ πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της ΥΑΤ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Από τις εξέδρες του γηπέδου όπου επανήλθαν τα άτομα αυτά μετά την επίθεση, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 400 προσαγωγές ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής. Στα άτομα αυτά πραγματοποιείται πλήρης εξακρίβωση στοιχείων, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και λήψη δειγμάτων με σκοπό την ανίχνευση πυρίτιδας.

Η ανωτέρω διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία εισαγγελικών Αρχών, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα και ακολουθείται, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής οι εισαγγελικές Αρχές θα αποφασίσουν την περαιτέρω δικονομική διαχείριση των προσαγόμενων.

Μέχρι στιγμής από το χώρο του γηπέδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός (μπλούζες, μπουφάν, κουκούλες τύπου full face), υπολείμματα αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, αναδιπλούμενος σουγιάς, υπολείμματα από καμένα ρούχα, κροτίδες και φωτοβολίδες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής".

