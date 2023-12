Κοινωνία

Ρέντης - Δημογλίδου: Υπάρχουν ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι οι δράστες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ για το αιματηρό περιστατικό έξω από το Μελίνα Μερκούρη στο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο βόλεϊ.

-



Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ο αστυνομικός -αρχιφύλακας των ΜΑΤ, ηλικίας 31 ετών- ο οποίος δέχτηκε φωτοβολίδα ευθείας βολής στο μηρό κατά τα επεισόδια έξω από το Μελίνα Μερκούρη στο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο βόλεϊ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία ?ηµογλίδου, μίλησε για το περιστατικό οπαδικής βίας στο "Καλημέρα Ελλάδα" και ανέφερε πως "ήταν δολοφονική επίθεση αυτό που έγινε χθες εναντίον του αστυνομικού και τώρα χαροπαλεύει για την ζωή του" και συνέχισε αναφέροντας πως "οι δράστες μετά τα επεισόδια έξω από το γήπεδο ξανα μπήκαν μέσα και για αυτό προσήχθησαν 424 άτομα από τον εσωτερικό χώρο του γηπέδου".

Η ίδια αποκάλυψε πως "υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται οι δράστες. Είναι δολοφόνοι και είναι επικίνδυνοι ακόμη κα για αυτούς τους συγγενείς προσαχθέντων που βρίσκονται έξω από το Μεταγωγών και πρέπει σύντομα να συλληφθούν"

Οικονόμου: Είναι ζήτημα νομιμότητας

«Η επίθεση αυτή δεν πρέπει και δεν θα μείνει ατιμώρητη, είναι ζήτημα νομιμότητας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου σε δηλώσεις του για τη «δολοφονική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον αστυνομικού.

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «αυτή τη στιγμή η έννοια μας είναι στην υγεία του τραυματία αστυνομικού» και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους γιατρούς για τις προσπάθειές τους να τον κρατήσουν στη ζωή.









Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης: Σε κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικός - Εκατοντάδες προσαγωγές

Φωτιά σε δώμα: Νεκρή ανασύρθηκε η ένοικος

Στο ANT1+ το Fight Network και ο ευρωπαικός τελικός του PFL στο ΜΜΑ