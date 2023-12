Κοινωνία

Ρέντης: Σε κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικός - Εκατοντάδες προσαγωγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Μάχη για την ζωή του” δίνει ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από ναυτική φωτοβολίδα, στην διάρκεια επεισοδίων. Τι δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου. Αθρόες προσαγωγές από το γήπεδο.

-

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος μετέβη εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε επεισόδια με οπαδούς έξω από το κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την προημιτελική φάση του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς».

Στο νοσοκομείο είχε σπεύσει και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος.

«Η επίθεση αυτή δεν πρέπει και δεν θα μείνει ατιμώρητη, είναι ζήτημα νομιμότητας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου σε δηλώσεις του για τη «δολοφονική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε , εναντίον αστυνομικού με φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα οποία ενεπλάκησαν αστυνομικοί και οπαδοί έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» το βράδυ της Πέμπτης.

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «αυτή τη στιγμή η έννοια μας είναι στην υγεία του τραυματία αστυνομικού» και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους γιατρούς για τις προσπάθειες τους να τον κρατήσουν στην ζωή.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

«Αυτή τη στιγμή η έννοια μας είναι στην υγεία του τραυματία αστυνομικού. Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή και θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ. Προσευχόμαστε για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Ο αστυνομικός μας δέχθηκε δολοφονική επίθεση. Η επίθεση αυτή δεν πρέπει και δεν θα μείνει ατιμώρητη, είναι ζήτημα νομιμότητας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης.

Η Ελληνική Αστυνομία εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως και το σύνολο της κοινωνίας, πληρώνει βαριά την οπαδική βία από αγέλες χούλιγκαν. Η αντιμετώπιση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων οφείλει και πρέπει να είναι διαρκής. Και κάτι ακόμα. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, οι αγέλες χούλιγκαν, δεν αξίζει και δεν πρέπει να βρίσκουν καμία στήριξη από κανέναν στην ελληνική κοινωνία. Μόνον έτσι θα εξαρθρωθούν και θα απομονωθούν.

Θέλω για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω τους γιατρούς του νοσοκομείου, (σ.σ. οι οποίοι) παρά το γεγονός πως δεν εφημέρευαν, έσπευσαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να κρατήσουν στη ζωή τον αστυνομικό»

Εκατοντάδες προσαγωγές στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη»

Σε μαζικές προσαγωγές οπαδών που βρίσκονταν στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο αστυνομικός, προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αλλά και μαρτυρίες , χουν προσαχθεί πάνω από 400 άνθρωποι, που έχουν μεταφερθεί στο Αλλοδαπών, στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να βρεθεί ο δράστης.

Από το γήπεδο αποχώρησαν νωρίτερα όσες γυναίκες και παιδιά βρίσκονταν εκεί, καθώς και οι ομάδες του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που αγωνίζονταν την ώρα του επεισοδίου για την προημιτελική φάση του βόλεϊ Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς». Ο αγώνας διεκόπη οριστικά.









Ειδήσεις σήμερα:

Στο ANT1+ το Fight Network και ο ευρωπαικός τελικός του PFL στο ΜΜΑ

Ρεφαάτ Αλαρίρ - Γάζα: Σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό ο ποιητής

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Δεκεμβρίου