Κόσμος

Φωτιά - Φιλιππίνες: Εργάτες κάηκαν ζωντανοί σε εργοστάσιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτητα και κατέστρεψε και σπίτια.

-

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων και εξαπλώθηκε σε σπίτια στην επαρχία Σεμπού, στο κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και κατέστρεψε σπίτια στα περίχωρα της πόλης Λάπου-Λάπου. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Τα θύματα ήταν εργάτες που πιθανότατα εγκλωβίστηκαν στο εργοστάσιο και πέθαναν από ασφυξία, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

Apat ang kumpirmadong patay sa sunog sa isang pagawaan ng paputok sa Lapu-Lapu City.



Para sa iba pang balita: https://t.co/gyabO4twsV. pic.twitter.com/pyX03YWBak

— TV Patrol (@TVPatrol) December 11, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης - Βίντεο ντοκουμέντο: Οι χούλιγκαν ρίχνουν τη φωτοβολίδα και γυρίζουν στο γήπεδο

Χρυσές Σφαίρες - Γιώργος Λάνθιμος: Επτά υποψηφιότητες για το “Poor Things”

Μπελέρης: Ο Ράμα θέλει να κρατήσει φυλακισμένο τον Δήμαρχο Χειμμάρας