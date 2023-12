Αθλητικά

ΕΠΟ: Τα μέτρα για την προστασία των διαιτητών

Οι έξι αποφάσεις που πήρε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την προστασία των διαιτητών.

Η αύξηση των ελάχιστα προβλεπόμενων προστίμων για δυσφημιστικές δηλώσεις κατά αξιωματούχων της διαιτησίας, είναι ένα απ’ τα μέτρα που πήρε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την προστασία των διαιτητών κατά τη σημερινή (11/12) συνεδρίασή της.

Παράλληλα αποφασίστηκε να επανέλθει ο σχολιασμός των επίμαχων φάσεων από την ΚΕΔ, ενώ θα ζητηθεί να βρίσκεται πάντοτε στα αποδυτήρια των διαιτητών αστυνομικός της υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ασχολήθηκε με τα μέτρα προστασίας των διαιτητών και έλαβε τις εξής αποφάσεις.

-Αυξάνονται τα ελάχιστα προβλεπόμενα πρόστιμα για δυσφημιστικές κρίσεις και δηλώσεις /κατά αξιωματούχων διαιτησίας. Η αλλαγή θα ισχύσει άμεσα εφόσον λάβει την κατ’ εξαίρεση έγκριση των ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ.

-Επαναφορά του σχολιασμού των επίμαχων φάσεων από την ΚΕΔ με τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

-Η ΕΠΟ θα συνδράμει στη νομική κάλυψη των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών κατά περίπτωση και μετά από συνεργασία και συνεννόηση με τους διαιτητές.

-Θα ζητηθεί να βρίσκεται πάντοτε αστυνομικός της υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας στο χώρο των αποδυτηρίων στα παιχνίδια της SL1.

-Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο εναρμόνιση με τα ισχύοντα της ΟΥΕΦΑ για την προστασία των διαιτητών σε περίπτωση δυσφημιστικών κρίσεων και δηλώσεων.

-Η ΕΠΟ θα ζητήσει συνάντηση των διαιτητών με τον υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση».

