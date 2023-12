Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Φοιτητές διέκοψαν παρουσίαση βιβλίου γιατί θα μιλούσε ο Νατσιός (εικόνες)

Μπήκαν στην αίθουσα φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα και σήκωσαν πανό. Αυτό είναι φασισμός, δήλωσε η συγγραφέας του βιβλίου Μαρία Νεγρεπόντη-Δεληβάνη

Ματαιώθηκε η παρουσίαση βιβλίου της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δεληβάνη με τίτλο «Για την Ελλάδα που ματώνει» στην αίθουσα τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, στην οποία θα μιλούσε και ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός.

Oμάδα φοιτητών μπήκε στην αίθουσα φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα και σήκωσαν πανό, με αποτέλεσμα η εκδήλωση να ματαιωθεί.

Όταν ρωτήθηκαν για ποιον λόγο διακόπτουν την εκδήλωση, απάντησαν ότι το κάνουν επειδή είναι καλεσμένος στην εκδήλωση ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Η 90χρονη συγγραφέας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δήλωσε στους παριστάμενους ότι προετοίμαζε την συγκεκριμένη εκδήλωση τους τελευταίους έξι μήνες. «Αυτό είναι φασισμός. Ο Νατσιός δεν είναι φασίστας. Είναι Έλληνας πατριώτης και σέβεται τις παραδόσεις μας. Τον ξέρω χρόνια. Είναι δάσκαλος. Οι μαθητές που βγαίνουν από τα χέρια του ξέρουν τι είναι ιστορία και τι είναι Ελλάδα. Αυτό που έκαναν είναι ντροπή. Ήρθαν άνθρωποι από την Αθήνα για την εκδήλωση. Ήρθαν ηλικιωμένοι. Δεν δικαιούται κανείς να διακόψει μια εκδήλωση. Θέλω να πω σε αυτά τα παιδιά ότι είναι σε στραβό δρόμο» δήλωσε στο thestival.gr, η συγγραφέας του βιβλίου Μαρία Δελιβάνη – Νεγρεπόντη.

