Ελληνοτουρκικά - Γκιουλέρ: Κάνουμε ότι μπορούμε για να συνεχιστούν οι σχέσεις καλής γειτονίας

Θετικό το κλίμα με την Ελλάδα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Πώς "βλέπει" τις συναντήσεις των δύο χωρών.

«Έχει ξεκινήσει ένα θετικό κλίμα, καλής γειτονίας με την Ελλάδα μετά τις φωτιές στην Ελλάδα και τους σεισμούς στην Τουρκία. Για να συνεχιστεί αμοιβαία το κλίμα αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνα Γιασάρ Γκιουλέρ, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ΝΤV.

«Ως δύο γειτονικές ένοπλες δυνάμεις, θα αναπτύξουμε και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυτές τις καλές, φιλικές σχέσεις. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε» είπε ο υπουργός 'Αμυνας της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στις συναντήσεις των δύο χωρών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι «δεν είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε για να λυθούν τα προβλήματα, αλλά για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη». Όπως είπε, πρόκειται για μια διαδικασία που έχει καθιερωθεί για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. «Πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί» είπε, τονίζοντας πως «θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε τις ασκήσεις μας με αμοιβαίο σεβασμό. Θα προσπαθήσουμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με τον ίδιο τρόπο, με αμοιβαίο σεβασμό».

Προσέθεσε επίσης: «υπάρχουν αμοιβαίες επισκέψεις υψηλού επιπέδου. Πιστεύουμε ότι θα τις πραγματοποιήσουμε οπωσδήποτε αμοιβαία. Το συζητήσαμε αυτό εκεί με τον ομόλογό μου. Ο κ. Δένδιας είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν τη σεισμόπληκτη περιοχή, τότε ως υπουργός Εξωτερικών. Είπε ότι παρακολουθεί το έργο που γίνεται εκεί και ήθελε να το δει. Τον προσκάλεσα με μεγάλη χαρά. Θα έρθει τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο».

