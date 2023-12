Οικονομία

Ουκρανία – ΔΝΤ: Ο Ζελένσκι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του

«Εν καιρώ πολέμου, εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις που ισχυροποιούν τους θεσμούς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Δευτέρα πως αισθάνεται ευγνώμων για την στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνησή του καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.

«Σας ευχαριστώ που στηρίζετε την Ουκρανία και τιμάτε τις επιτυχίες της χώρας μας και του λαού της», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Τelegram μετά τη συνάντησή του με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στην Ουάσιγκτον.

«Εν καιρώ πολέμου, εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις που ισχυροποιούν τους θεσμούς μας και συνεργαζόμαστε με εταίρους προκειμένου να παράσχουμε περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες στους πολίτες μας», συμπλήρωσε.

