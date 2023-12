Κόσμος

Τουρκία: Διακοπή στο πρωτάθλημα μετά την γροθιά σε διαιτητή (βίντεο)

«Λουκέτο» στο πρωτάθλημα μετά την γροθιά του προέδρου της Ανκαραγκιουτσού σε διαιτητή.

Ένα περιστατικό βίας προς διαιτητή, οδήγησε σε "λουκέτο" τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στην Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, οι αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα αναβλήθηκαν επ' αόριστον μετά την επίθεση του προέδρου της Ανκαραγκιουτσού, Φαρούκ Κοτζά, στον διαιτητή Χαλίλ Ομούτ Μελέρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου: "Καταδικάζουμε σθεναρά την απάνθρωπη και απεχθή επίθεση στον Χαλίλ Ουμέτ Μελέρ, τον διαιτητή του αγώνα με άδεια FIFA, από εγκληματίες μετά τον αγώνα της Super League που έγινε μεταξύ της Ανκαραγκιουτσού και της Ρίζεσπορ. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση της υγείας του Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον πολύτιμο διαιτητή μας. Σήμερα, αυτή η επίθεση δεν έγινε μόνο κατά του Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ. Σήμερα, αυτή η απάνθρωπη και απεχθής επίθεση έγινε εναντίον όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρκικού ποδοσφαίρου. Όλοι όσοι έχουν στοχοποιήσει διαιτητές και ενθάρρυναν εγκλήματα κατά των διαιτητών είναι συνένοχοι σε αυτό το απεχθές έγκλημα. Οι ανεύθυνες δηλώσεις προέδρων συλλόγων, διευθυντών, προπονητών και τηλεοπτικών σχολιαστών που στοχοποιούν τους διαιτητές άνοιξαν το δρόμο για αυτήν την άθλια επίθεση σήμερα. Όποιος αναφέρει συνεχώς κάποια γεγονότα που συνέβησαν πριν από χρόνια σαν να συνέβησαν σήμερα, ευθύνεται για αυτήν την ασχήμια.

Σε συντονισμό με την Πολιτεία μας, έχουν κινηθεί όλες οι ποινικές διαδικασίες κατά των υπευθύνων και των υποκινητών αυτής της απάνθρωπης επίθεσης. Ο υπεύθυνος σύλλογος, ο Πρόεδρος του συλλόγου, οι προπονητές του και όλοι οι εγκληματίες που επιτέθηκαν στον Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ θα τιμωρηθούν με τον πιο αυστηρό τρόπο.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, οι αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα αναβλήθηκαν επ’ αόριστον. Ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό".

Το περιστατικό καταδίκασε και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με ανάρτησή του στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως "αθλητισμός σημαίνει ειρήνη και αδελφοσύνη. Ο αθλητισμός είναι ασυμβίβαστος με τη βία. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τη βία στον τουρκικό αθλητισμό."

Bu aksam oynanan MKE Ankaragucu-Caykur Rizespor musabakas? sonras?nda hakem Halil Umut Meler’e yap?lan sald?r?y? k?n?yor, kendisine gecmis olsun dileklerimi iletiyorum.



Spor, bar?s ve kardeslik demektir. Spor siddetle bagdasmaz. Siddetin Turk sporunun icinde bar?nmas?na asla… — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) December 11, 2023

Το περιστατικό

Απίστευτο σκηνικό συνέβη στο τουρκικό πρωτάθλημα το βράδυ της Δευτέρας (11/12), καθώς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Ανκαραγκιουτσού με τη Ρίζεσπορ (1-1) για την 15η αγωνιστική της Superlig o πρόεδρος των γηπεδούχων Φαρούκ Κοτσά εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον διαιτητή Χαλίλ Ομούτ Μελέρ!

Οι γηπεδούχοι, στους οποίους αγωνίζονται οι Τάσος Χατζηγιοβάνης και Στέλιος Κίτσιου είχαν πολλά παράπονα απ’ τον διαιτητή για την αποβολή του Αλί Σοβέ στο 50ό λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως η κατάσταση «ξέφυγε» εντελώς.

Με τον ισχυρό άνδρα της Ανκαραγκιουτσού να επιτίθεται στον ρέφερι και να τον «ξαπλώνει» στο γήπεδο με γροθιά, για να ακολουθήσει επίθεση κι από άλλα άτομα των γηπεδούχων που άρχισαν να κλωτσούν άγρια τον διαιτητή Μελέρ, ενώ ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

Ankaragucu Baskan? Faruk Koca Mac Sonunda Hakem Halil Umut Meler Sald?rd?!#halilumutmeler pic.twitter.com/5m2keVwMiJ — baskan.1903 (@nedimhancer) December 12, 2023

Το μάτι του Μελέρ πρήστηκε κι οδηγήθηκε αμέσως στα αποδυτήρια προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες απ’ τον γιατρό του αγώνα, ενώ οπαδοί της «Άνκαρα» προσπάθησαν να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αποτράπηκαν από την ασφάλεια του γηπέδου.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αγωνίστηκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρίζεσπορ, ενώ ο Κίτσιου έμεινε στον πάγκο, σε ένα άκρως επεισοδιακό παιχνίδι που θα έχει... συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.

