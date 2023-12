Κόσμος

Πολωνία: Ο Τούσκ εξελέγη Πρωθυπουργός της χώρας

Ο πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ηγείται συνασπισμού των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της Πολωνίας.

Η Κάτω Βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου εξέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Ντόναλντ Τουσκ, τον επικεφαλής του συνασπισμού των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της Πολωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση των σχέσεων της Βαρσοβίας με τις Βρυξέλλες.

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ, που προορίζονταν για την Πολωνία, παραμένουν «παγωμένα» λόγω της διαμάχης των δύο πλευρών για το κράτος δικαίου και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, όμως ο Τουσκ, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει δεσμευτεί ότι θα αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας του με τις Βρυξέλλες.

Ο Τουσκ εξελέγη πρωθυπουργός με 248 ψήφους υπέρ και 201 κατά.

«Άφησε την άνετη ζωή που θα μπορούσε να έχει αφού υπήρξε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επέστρεψε (...) να αγωνιστεί για τη νίκη της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης», είπε ο Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμιζ, ο ηγέτης του Αγροτικού Κόμματος (PSL) που μετέχει στον συνασπισμό του Τουσκ.

