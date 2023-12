Κοινωνία

Λύτρας - Δικηγόρος κατηγορούμενου για Ρέντη: Η φωτοβολίδα εξοστρακίστηκε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο συνήγορος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την άρνηση του νεαρού να αποκαλύψει το συντονιστή της επίθεσης.

-

Την εκδοχή του εξοστρακισμού (“γκελ”) της ναυτικής φωτοβολίδας μετά από αρχική εκτόξευσή της από τα χέρια του νεαρού προς το έδαφος και όχι προς τους αστυνομικούς, υποστήριξε τη Δευτέρα, μιλώντας στο Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος υπεράσπισης του 18χρονου κατηγορούμενου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αστυνομικού στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη του Πειραιά, στο πλαίσιο επεισοδίων οπαδικής βίας.

Ο κ. Λύτρας μοιράστηκε με το κοινό του ΑΝΤ1 «την αίσθησή του», όπως ανέφερε, ότι ο νεαρός γνωρίζει τον καθοδηγητή ο οποίος τον διέταξε να χρησιμοποιήσει τη φωτοβολίδα, φοβάται όμως να αποκαλύψει τα στοιχεία του στους αστυνομικούς αλλά ακόμα στον ίδιο το συνήγορό του. Επίσης υποστήριξε ότι το αγόρι και οι συνομήλικοί του θα πρέπει να βρίσκονταν υπό την απόλυτη και αναλυτική καθοδήγηση μεγαλύτερων και πιο διασυνδεδεμένων ανθρώπων, «οι οποίοι τους στρατολογούν, με μεθόδους τις οποίες δε γνωρίζω, δε μπορώ όμως να αποκλείσω την εκβίαση και τον εκφοβισμό», όπως επισήμανε.

Ερωτηθείς σχετικά με την πράξη του νεαρού να σβήσει κάθε λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από την επιστροφή του στο σπίτι του το ίδιο βράδυ, ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι αυτή δεν ήταν ενέργεια «ξεφορτώματος στοιχείων» διότι γνώριζε ότι η διαγραφή λογαριασμών δεν οδηγεί στην αμετάκλητη εξαφάνιση ψηφιακών ιχνών, αλλά ενέργεια που αποσκοπούσε στο να εξαφανιστεί από τον κοινωνικό κύκλο του χουλιγκανισμού, μετά από απόφαση να μην ξανασυμμετάσχει σε αυτόν.





Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – ΔΝΤ: Ο Ζελένσκι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του

ΗΠΑ – Ρεπουμπλικάνοι: Ο Τραμπ είναι το απόλυτο φαβορί για το χρίσμα

Ισραήλ - Χαμάς: σφοδρές μάχες στη Γάζα