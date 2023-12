Παράξενα

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Απίστευτο περιστικό bullying σε βάρος επτάχρονου παιδιού που φοιτά σε δημοτικό σχολείο στον Βόλο.

Απίστευτο περιστικό bullying σε βάρος επτάχρονου παιδιού που φοιτά σε δημοτικό σχολείο στον Βόλο. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του επτάχρονου σε κλειστή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγαλύτερος συμμαθητής του στο σχολείο τον γδύνει και χρησιμοποιεί τα οπίσθιά τους ως… πίνακα για να παίξει τρίλιζα.

Τον εφιάλτη που ζει το επτάχρονο παιδάκι αποκάλυψε, όταν χθες το πρωί η μητέρα του επιχείρησε να του αλλάξει ρούχα για να τον πάει στο πάρκο. «Ξαφνικά το παιδί έβαλε τα κλάματα και γενικά τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες δεν ήθελε να σηκώνεται και να πηγαίνει στο σχολείο», περιγράφει η σοκαρισμένη μητέρα.

Όταν ξέντυσε το παιδί της είδε στα οπίσθιά του γραμμένα με μαρκαδόρο τα «Χ» και «Ο» που χρησιμοποιούνται για το παιχνίδι τρίλιζα. Ο μικρός που περιέγραψε τον εφιάλτη που ζει στα διαλείμματα στο σχολείο από συμμαθητή του σε μεγαλύτερη τάξη, αποκάλυψε ότι η αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά.

«Από τα σπρωξίματα και τα χτυπήματα φτάσαμε στο σημείο να τον γδύσει και να παίξει τρίλιζα» λέει η μητέρα, η οποία πρόκειται σήμερα να έχει συνάντηση με τη διευθύντρια του σχολείου.

