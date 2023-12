Κοινωνία

Βριλήσσια - κόρη της συζύγου του κομμωτή: Δεν είχα ιδέα, έχω καταρρεύσει

Τι μοιράστηκε σχετικά με τις πρόσφατες ηχηρές αποκαλύψεις, η νεαρή κοπέλα με το Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή "Το πρωινό"

Την έντονη απογοήτευσή της για τη συμπεριφορά του πατριού της εξέφρασε την Τρίτη μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» και το Γιώργο Λιάγκα, η κόρη της συζύγου του κομμωτή από τα Βριλήσσια ο οποίος συνελήφθη να έχει τοποθετήσει κάμερες στους ιδιωτικούς της χώρους (μπάνιο, υπνοδωμάτιο) αλλά και στην τουαλέτα του κομμωτηρίου του, παρακολουθώντας έτσι την ίδια και πλήθος άλλων γυναικών σε προσωπικές τους στιγμές χωρίς τη συναίνεση ούτε καν τη γνώση τους.

Η 29χρονη κοπέλα συντετριμμένη με όσα αποκαλύφθηκαν, δήλωσε ότι όλα τα χρόνια κατά τα οποία ζούσαν όλοι μαζί, ο άνδρας έκρυβε τόσο καλά τη συμπεριφορά του που ούτε για μια στιγμή δε θα μπορούσε να υποπτευθεί μια τέτοια πράξη. «Όχι απλά δεν το είπε ποτέ, όχι απλά δεν έδωσε αφορμή να το υποψιαστούμε, αλλά αντιθέτως επιδείκνυε άψογη συμπεριφορά για να μας παραπλανεί», ανέφερε η κοπέλα κάνοντας λόγο για ευγένεια, οικογενειακή ευημερία, δώρα, ταξίδια, καθημερινές εξυπηρετήσεις και τόσες άλλες στιγμές που έδειχναν να συναποτελούν μια ευτυχισμένη καθημερινότητα.

Κάτω όμως από την επιφάνεια της αφθονίας και της προσφοράς, ο πατριός της φέρεται να «έκλεβε» από την προγονή του ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα: την ιδιωτική της ζωή και το δικαίωμα να επιλέγει με ποιον θα μοιράζεται τη σεξουαλικότητά της, το γυμνό σώμα της και την εικόνα του.

