Life

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεξοδικές ερωταπαντήσεις και εξομολόγηση εφ' όλης της ύλης από έναν από τους πιο πετυχημένους Έλληνες ηθοποιούς.

-

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Αντώνη Καφετζόπουλο.

Πώς βρέθηκε από το ταμείο του θεάτρου στη σκηνή, ως ηθοποιός;

Η συνεργασία του με την Έλλη Λαμπέτη και οι στιγμές που τον οδήγησαν στην επιτυχία στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Τα σήριαλ, στα οποία πρωταγωνίστησε στην τηλεόραση και έγραψαν ιστορία.

Πόσο επηρέασαν οι ρόλοι που έπαιξε, την προσωπική του ζωή;



Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Αντώνης Καφετζόπουλος μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.



#EnwpiosEnwpiw



Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάτα: Τροχαίο με νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Καιρός - Πέμπτη: βροχές, ισχυροί νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας