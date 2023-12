Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Αλτούν: Νέα σελίδα στις σχέσεις μας χάρη στη Διακήρυξη της Αθήνας

Τι αναφέρει ο Διευθυντής Επικοινωνίας Αλτούν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Τουρκοελληνικό Φόρουμ ΜΜΕ και Ακαδημίας στην Αθήνα. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε, η Τουρκία δεν αποκόμισε κανένα κέρδος, δήλωσε ο Γιανκί Μπαγτζίογλου.

-

Της Άννας Ανδρέου



Ο Διευθυντής Προεδρικών Επικοινωνιών Φαχρεττίν Αλτούν παρευρέθηκε στο Τουρκοελληνικό Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης και Ακαδημίας [που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τουρκικό Ίδρυμα Ερευνών και το «Institute of Global Affairs»] με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα #Director of Communications Altun:

«Πιστεύω ότι ανοίξαμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις μας χάρη στη Διακήρυξη της Αθήνας για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία. «Νομίζω ότι αυτή η κοινή βούληση θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες συνεργασίας επωφελείς τόσο για τις χώρες μας όσο και για την περιοχή μας, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη», είπε.

Ο Διευθυντής Επικοινωνιών Altun υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσεγγίζει πάντα τις προσπάθειες εμβάθυνσης της συνεργασίας και της φιλίας με μεγάλη ειλικρίνεια και αποδίδει μεγάλη σημασία και είπε: «Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πάντα την ενίσχυση των γεφυρών διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, των ακαδημαϊκών κοινοτήτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πιστεύουμε ότι αυτή η δομή που θα χτίσουμε μαζί θα αποτελέσει παράδειγμα για τη γειτονική μας γεωγραφία και θα κάνει εξαιρετικά θετική συμβολή στη σταθερότητα της περιοχής μας."

Υποναύαρχος αναπληρωτής πρόεδρος Γιανκί Μπαγτζίογλου: Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε, η Τουρκία δεν αποκόμισε κανένα κέρδος





Στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, είναι προφανές ότι η Ελλάδα διατήρησε το status quo που είχε δημιουργήσει υπέρ της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και εξασφάλισε τη συνέχιση των προνομίων που είχε αποκτήσει.

Εν ολίγοις, πήρε αυτό που ήθελε αλλά η Τουρκία είναι εμφανές ότι δεν αποκόμισε κανένα κέρδος όσον αφορά τα ανοιχτά ζητήματα που είχαν έρθει και πρόσφατα στην επικαιρότητα με υψηλούς τόνους. Μετά από πολλά σκληρά και ενίοτε μη διπλωματικά μηνύματα των πολιτικών μας προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα προεκλογικά στις πλατείες, είναι ενοχλητικό να επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην αφετηρία των διμερών σχέσεων. Είναι μια ανησυχητική κατάσταση, δεν που αρμόζει στην κρατική ευπρέπεια και στις αρχές της αμοιβαιότητας. Αυτή η κατάσταση προκαλεί ζημιά στην αξιοπιστία, την αποφασιστικότητα και την αποτρεπτικότητά μας με όρους κρατικής σοβαρότητας. Ως αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσματική είναι η στρατιωτική ισχύς, εφόσον η οικονομική και πολιτική ισχύς δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, εφόσον χρειάζεται κανείς εξωτερική υποστήριξη για να απαλλαγεί από τα προβλήματά του, θα είναι αδύνατο να επιτύχει τους εθνικούς του στόχους. Κάθε μία από τις επιλογές του θα οδηγεί σε νέα υποχώρηση. […] Η βασική εθνική αμυντική στρατηγική της Ελλάδας έχει τρία σκέλη: [α] Διάλογος για την ανάπτυξη σχέσεων με κράτη που θα υποστηρίξουν τις θέσεις της σε όλα τα μέρη του κόσμου και σε όλες τις πλατφόρμες, για να κερδίσει χρόνο και να διατηρήσει το status quo στη διαδικασία με κράτη με τα οποία έχει διαφωνίες, [β] αποτροπή μέσω δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας με περιφερειακά κράτη, [γ] άμυνα με την επιτάχυνση της προμήθειας όπλων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εφαρμόζει ενεργά και τα τρία αυτά σκέλη. Πρώτα απ' όλα, διατηρεί τα κεκτημένα της και το status quo στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρώντας το διάλογο με την Τουρκία. Επιδιώκει να εξασφαλίσει αποτρεπτική ισχύ, αναπτύσσοντας στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ και ενισχύει την άμυνά της, ιδίως με την προμήθεια νέων πλοίων και αεροσκαφών. -- Στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, είναι προφανές ότι η Ελλάδα διατήρησε το status quo που είχε δημιουργήσει υπέρ της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και εξασφάλισε τη συνέχιση των προνομίων που είχε αποκτήσει. […] Σε συνεδριάσεις υποομάδων όπως αυτή για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που πραγματοποιήθηκαν είναι γνωστό ότι δεν σημειώθηκε καμία συγκεκριμένη πρόοδος και δεν επιτεύχθηκαν κάποια αποτελέσματα και πως η Ελλάδα παρατείνει το ζήτημα με τακτικές χρονοτριβής, επεκτείνοντας το θέμα σε βάθος χρόνου, προσπαθώντας έτσι να διατηρήσει τετελεσμένα γεγονότα, όπως ο εξοπλισμός ορισμένων νησιών κοντά στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών όπλων, και η κατοχή αμφισβητούμενων νησιών.

Δεδομένης της τρέχουσας ατζέντας, τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να τεθούν είναι τα εξής: Τι άλλαξε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους 10 μήνες; Έχει συμφωνήσει έστω να συζητήσει τα προβλήματά της με την Τουρκία ή εξακολουθεί να θεωρεί ότι όλα τα προβλήματα τα δημιουργεί η Τουρκία, πέρα από ένα ή δύο;

Επέστρεψαν τα 23 νησιά στο μη στρατιωτικό τους καθεστώς, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Λωζάνης; Υπήρξε κάποια αλλαγή στο καθεστώς των νησιών με αμφισβητούμενη κυριαρχία; Ταυτίστηκαν τα όρια του εναέριου χώρου με τα όρια των χωρικών υδάτων για τον τερματισμό της παράλογης πρακτικής; Υποχώρησε η Ελλάδα από τις παράλογες απαιτήσεις της σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο; Έχει εγκαταλείψει άραγε την πρακτική της θεώρησης της γραμμής FIR ως κυρίαρχου συνόρου και την πρακτική της αναχαίτισης κάθε αεροπλάνου που ταξιδεύει προς το Αιγαίο; Διαμορφώθηκε το επιθυμητό δημοκρατικό και ελεύθερο περιβάλλον στη ‘Δυτική Θράκη’; Έχουν σταματήσει οι απάνθρωπες δραστηριότητες απωθήσεων στο Αιγαίο; Θα δώσει η ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’ στην ‘ΤΔΒΚ’ το μερίδιο που της αναλογεί από τα έσοδα των γεωτρήσεων φυσικού αερίου που θα πραγματοποιήσει η αμερικανική εταιρεία CHEVRON στο κοίτασμα Ανατολικής Μεσογείου ‘Αφροδίτη’; Σταμάτησε η Ελλάδα να χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ και τρίτους ως εργαλεία για τις δικές της διεκδικήσεις; Η σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ Ελλάδα, η οποία μόλις πριν από ένα ή δύο χρόνια παραπονιόταν για την εξάπλωση του θρησκευτικού φανατισμού και της τρομοκρατίας, θα συνεχίσει να φιλοξενεί τη FETO; Το να κάνουμε υποχωρήσεις που συνεπάγονται με την παραχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν είναι μια αντίληψη αντάξια της 100ης επετείου της Δημοκρατίας μας. Όσο για την δεύτερη παράγραφο του υπογεγραμμένου εγγράφου [ενν. τη Διακήρυξη των Αθηνών’], έχει ως εξής: «Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφάσισαν να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να θέσει υπό αμφισβήτηση το γράμμα και το πνεύμα της παρούσας διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στις περιοχές τους». Λαμβάνοντας υπόψη τις παλαιότερες εμπειρίες µας, το άρθρο αυτό είναι και θα παραμείνει πρόσφορο για κατάχρηση από την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, θα αποτελούσε παραβίαση της Διακήρυξης ακόμη και η ανάδειξη του προβλήματος των νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς, θα νομιμοποιούνταν η αναχαίτιση αεροσκαφών μας με την αποδοχή της γραμμής FIR ως κυρίαρχου συνόρου, οι πρακτικές των 10 μιλίων εναέριου χώρου, τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ‘Τούρκους’ της ‘Δυτικής Θράκης’, της Κω και της Ρόδου, καθώς και οι παραβιάσεις σχετικά με τα νησιά των οποίων η κυριαρχία δεν έχει αποδοθεί βάσει συμφωνιών. Δεν θα έπρεπε η Τουρκία να θέσει επίσης το ζήτημα των όπλων που βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την Ανατολία και της απάνθρωπης μεταχείρισης των προσφύγων στο Αιγαίο; Πώς πρέπει να τα εκλάβουμε όλα αυτά; Όλες οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε αυτά τα θέματα, ακόμη και η έκφραση των πιο θεμιτών ανησυχιών μας για την ασφάλειά μας, θα αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας που υπεγράφη στην Αθήνα.

Το εν λόγω άρθρο της Διακήρυξης είναι επίσης προς όφελος της Ελλάδας δεδομένου ότι η Τουρκία δεν έχει καμία δραστηριότητα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. […] Επομένως, οι επιτυχίες της μιας μόνο πλευράς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν διπλωματία. Πρόκειται για επανάληψη του μηνύματος του [Π/Θ] Μητσοτάκη που ισχυρίζεται ότι «Έχουμε μόνο ένα πρόβλημα με την Τουρκία και αυτό είναι η οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δεν θα διαπραγματευτούμε κανένα άλλο ζήτημα». Και ενώ η Τουρκική Κυβέρνηση κράτησε μια στάση αντίθετη από τη δική μας, όπως την είχαμε διατυπώσει πριν από 10 μήνες, και ενώ ο Πρόεδρος δεν αναφέρθηκε καν στις παράνομες ενέργειες της Ελλάδας στη δήλωσή του στον Τύπο [στην Αθήνα], ο Μητσοτάκης δήλωσε ανοιχτά και ξεκάθαρα τις θέσεις της Ελλάδας για τα προαναφερθέντα ζητήματα. […] Η αποφυγή της Ελλάδας να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι περιορισμοί και οι καταπιέσεις εναντίον των ‘Τούρκων’ της ‘Δυτικής Θράκης’. […] Η αμοιβαία μείωση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στο Αιγαίο και η μη πραγματοποίηση γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι υπέρ της Ελλάδας, η οποία θέλει να διατηρήσει το status quo. Θα τονίσω δύο απλά παραδείγματα, εάν μειώσουμε τις αεροπορικές δραστηριότητες στο Αιγαίο Πέλαγος, η Ελλάδα, η οποία θεωρεί τη γραμμή FIR ως κυρίαρχο σύνορό της και αναχαιτίζει τα αεροσκάφη μας που διασχίζουν τη γραμμή αυτή, δεν θα μας παρενοχλεί οπότε δεν θα υπάρχει και παραβίαση. Ομοίως, εάν δεν κάνουμε γεωτρήσεις σε κρίσιμες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα υπάρξουν εντάσεις. Η αποτρεπτική μας ισχύς θα αποδυναμωθεί με τις μειωμένες δραστηριότητες ενώ θα χάσουμε και την ικανότητά μας να ασκούμε κρατικές πρακτικές που θεμελιώνουν το δικαίωμά μας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας τα οποία απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

