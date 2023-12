Κόσμος

Ρίσι Σούνακ: Κρίνεται το πολιτικό μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού

Το νομοσχέδιο που τίθεται σε ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων και η κρίση για την πολιτική «επιβίωση» του Ρίσι Σούνακ.

Σε λίγη ώρα στη Βουλή των Κοινοτήτων κρίνεται το πολιτικό μέλλον του Ρίσι Σούνακ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα δυσκολευτεί πολύ να περάσει το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την «Ασφάλεια της Ρουάντα». Η αντιπολίτευση έχει δηλώσει ότι θα το καταψηφίσει ενώ μεγάλη μερίδα των βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος έχουν εκφράσει και αυτοί αρνητικά.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ισαάκ Καριπίδης, αν δεν υπάρξει κάποια θετική ψήφος από την αντιπολίτευση, που όλα δείχνουν πως δεν θα υπάρξει, χρειάζονται μόλις 29 βουλευτές των Συντηρητικών να το καταψηφίσουν για να μην περάσει το νομοσχέδιο στη επόμενη φάση του.

Είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση που σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο SkyNews ήδη βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος ψάχνουν τον πιθανό αντικαταστάτη του Ρίσι Σούνακ.

Ο Ρίσι Σούνακ αντιμέτωπος με εσωκομματική ανταρσία

Το νομοσχέδιο εκτός των άλλων ορίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρεί την Ρουάντα «ασφαλή χώρα» και έτσι δεν θα μπορούν τα βρετανικά δικαστήρια να εμποδίσουν την μεταφορά παράτυπων μεταναστών και προσφύγων από την Βρετανία στην Ρουάντα όπως το έκαναν στο πρόσφατο παρελθόν.

Αν τελικά σήμερα το νομοσχέδιο δεν περάσει θα θεωρηθεί ευθεία αμφισβήτηση των ικανοτήτων του Ρίσι Σούνακ και είναι πολύ πιθανόν να τεθεί θέμα ηγεσίας.

Ακόμη και αν αυτό το τόσο αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο πάρει σε λίγη ώρα το «πράσινο φως» από την Βουλή των Κοινοτήτων θα πρέπει να περάσει και από την Βουλή των Λόρδων για να γίνει νόμος του κράτους. Και εκεί όμως έχουν ήδη διατυπωθεί πολύ σοβαρές αντιρρήσεις για την ορθότητα του.

