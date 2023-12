Κόσμος

Σουηδία: Τραγωδία με πτώση ασανσέρ σε εργοτάξιο

Πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στη Σουηδία, με τον ανελκυστήρα να πέφτει από ύψος 20 μέτρων.

(εικόνα αρχείου)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πτώση ανελκυστήρα σε εργοτάξιο στα περίχωρα της Στοκχόλμης, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της σουηδικής πρωτεύουσας, η οποία διενεργεί έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που προκλήθηκε από παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο προάστιο Σουντμπιμπέργκ της σουηδικής πρωτεύουσας, όταν ανελκυστήρας έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων.

Στο εργοτάξιο κατασκευάζεται 14ώροφο κτηριακό συγκρότημα για λογαριασμό της εταιρείας συμβούλων ακινήτων CBRE. Την ευθύνη για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας στο εργοτάξιο φέρει η κατασκευαστική εταιρεία Andersson Company.

Tragic incident in Stockholm as a construction elevator crashes, resulting in the loss of five lives. ?? ?? https://t.co/crLFH0piZL — The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) December 12, 2023

Την ώρα που σημειώθηκε το δυστύχημα, περίπου 50 τεχνίτες εργάζονταν στο συγκεκριμένο εργοτάξιο.

«Είναι τραγικό που πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειές τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου Byggnads Τόμας Κούλμπεργκ.

