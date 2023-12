Οικονομία

Μετρό - Τραμ - Ηλεκτρικός: Παράνομη η στάση εργασίας

Έξι σωματεία της ΣΤΑΣΥ είχαν προκηρύξει απεργιακή κινητοποίηση για απόψε από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Τρίτη το Μετρό, ο ΗΣΑΠ και το Τραμ ως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε παράνομη τη στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει για απόψε 6 σωματεία εργαζομένων της εταιρείας.

Η σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ανέφερε συγκεκριμένα:

«Σας ενημερώνουμε πως οι Γραμμές 1, 2, 3 του Μετρό και το Τραμ θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 ως τη λήξη της κυκλοφορίας, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε πριν από λίγο παράνομη τη στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει για απόψε 6 σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ».

Υπενθυμίζεται, ότι η ΣΤΑΣΥ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά έξι σωματείων εργαζομένων της εταιρείας, μετά την αιφνιδιαστική προκήρυξη λίγο πριν τη 1 σήμερα το μεσημέρι, στάσης εργασίας για τις 10 το βράδυ ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, τα σωματεία είχαν αναφέρει τα ακόλουθα:

«- Επειδή υπάρχουν άρθρα στην συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν εκτελούνται.

- Επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ που ο νόμος 5039/23 προβλέπει

- Επειδή στις οχλήσεις που κάνουμε για τα παραπάνω, στο υπουργείο μεταφορών εισπράττουμε αδιαφορία.

Την Τρίτη, 12/12/2023 οι εργαζόμενοι στα μέσα Σταθερής Τροχιάς θα πραγματοποιήσουν 3ωρη προειδοποιητική Στάση Εργασίας, από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας».

