Μετρό - Τραμ - Ηλεκτρικός: στάση εργασίας την Τρίτη

Ποιες ώρες θα παραμείνει χωρίς μετρό και τραμ και ηλεκτρικό η πρωτεύουσα την Τρίτη. Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Σε στάση εργασίας προχωρούν,απόψε, από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας, οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες (Μετρό Γραμμή 1, 2 &3 και Τραμ).

Σε κοινή ανακοίνωσή τους Σωματεία της ΣΤΑΣΥ τονίζουν :

" Επειδή υπάρχουν άρθρα στην συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν εκτελούνται.

-Επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ που ο νόμος 5039/23 προβλέπει

-Επειδή στις οχλήσεις που κάνουμε για τα παραπάνω, στο υπουργείο μεταφορών εισπράττουμε αδιαφορία.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα Σταθερής Τροχιάς θα πραγματοποιήσουν 3ωρη προειδοποιητική Στάση Εργασίας, από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας".

