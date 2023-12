Υγεία - Περιβάλλον

Πρώτη υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ιταλία

Έγινε με τη χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας σε ασθενή που υπέφερε από πολλαπλή σκλήρυνση.

Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε η πρώτη αυτοκτονία με χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας που προκάλεσε τον θάνατο μιας ασθενούς, η οποία υπέφερε από πολλαπλή σκλήρυνση μετά τη δραστηριοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως όρισε σχετική απόφαση του δικαστηρίου της Τεργέστης.

Την είδηση έκανε γνωστή η οργάνωση Λούκα Κοσιόνι η οποία τάσσεται εδώ και πολλά χρόνια υπέρ της "υποβοηθούμενης αυτοκτονίας".

Ο Τύπος προσθέτει ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση στην οποία υπήρξε παροχή της ουσίας που προκάλεσε τον θάνατο, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ιταλίας, αν και η ένεση έγινε από την ίδια την ασθενή.

