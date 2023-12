Κοινωνία

Κηφισός: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι εναλλακτικές διαδρομές

Ποιες μέρες και ώρες θα πραγματοποιηθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιάς λόγω εκτέλεσης έργων θα εφαρμοστούν από την Πέμπτη (14/12) έως την Παρασκευή (15/12).

Ειδικότερα σύμφωνα με την Τροχαία θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λ. Κηφισού, 250μ. προ του κλάδου εξόδου προς την οδ. Αγ. 'Αννης και έως την έξοδο της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, την 14-12-2023 και κατά τις ώρες 00.01΄ έως 06.00΄ και 22.00΄ έως 06.00 της επομένης.

-Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου προς την Αγ. 'Αννης για τα οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ όπου θα διέρχονται κανονικά.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

Λ. Κηφισού (ρεύμα προς Πειραιά) - δεξιά κλάδος εξόδου προς 'Αγιο Ι. Ρέντη - αριστερά Κ. Παλαιολόγου - δεξιά Πάροδος 7η (Ι.Ν. Αγ Ι. Ρέντη) - αριστερά Μπιχάκη - δεξιά Αγ. Ι. Ρέντη - δεξιά διάβαση γραμμών ΟΣΕ - αριστερά Αγίας 'Αννης - δεξιά ή αριστερά Στργ. Μακρυγιάννη.

Λ. Κηφισού (ρεύμα προς Πειραιά) - δεξιά κλάδος εξόδου προς Πειραιώς - αριστερά αναστροφή προς Λαχαναγορά - ευθεία κλάδος εισόδου προς Λ. Κηφισού προς Λαμία - ευθεία Λ. Κηφισού προς Λαμία - δεξιά κλάδος εξόδου προς Αγίας 'Αννης / Λεγάκη - αριστερά γέφυρα Αγίας 'Αννης - ευθεία Στργ. Μακρυγιάννη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

