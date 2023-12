Κοινωνία

Τροχαίο: Τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων νήτων στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών-Νιγρίτας.

Τραυματίστηκαν ο 41χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και ο 47χρονος συνοδηγός, οι οποίοι και απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο 43χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Βίντεο: Infonews24

